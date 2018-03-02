وزير البيئة طلب من بلدية حزّرتا اقفال المكب العشوائي بعد اصطباغ البردوني باللون الاحمر ولمكافحة التلوث في الليطاني

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طلب وزير البيئة طارق الخطيب من بلدية حزّرتا ضرورة المباشرة بعملية اقفال المكب العشوائي في البلدة إنسجاماً مع خارطة الطريق لمكافحة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون والتي يشكّل موضوع النفايات الصلبة أحد أبرز عناصرها لاسيما ما يعود لاقفال المكبات العشوائية ةاعادة تأهيلها وفق المخطط التوجيهي الذي نشلاته وزارة البيئة في العام 2017 ووافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 70 تاريخ 15\2\2018 ، وكذلك تفادياً لحوادث مماثلة لتلك التي شهدها إصطباغ نهر البردوني باللون الاحمر في 24\2\2018 والتي سهّل وجود المكب حدوثها .