living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جريصاتي: الجيش والمقاومة على أهبة الاستعداد للدفاع عن حقوق لبنان

2
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بحث وزير العدل سليم جريصاتي مع رئيس مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مركز جنيف لتطوير القطاع الامني وسيادة القانون أرنولد ليوتولد، في حضور نائبه أيمن أيوب، موضوع التعاون بين لبنان والمركز. وكانت جولة أفق حول التطورات العامة في لبنان والمنطقة.

 

بعد اللقاء قال جريصاتي: "لقد حضر وفد المؤسسة الدولية لحماية الاستقرار العام للاطمئنان الى الوضع الامني في البلاد، ولاسيما في ظل الأجواء المتشنجة الأخيرة في موضوع المنطقة الاقتصادية الخالصة والجدار على حدودنا الجنوبية والتهديدات الاسرائيلية التي وصلت الى حد تهديد العاصمة بيروت ولبنان بحرب الأرض المحروقة، وحتى التهديد باغتيال سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصرالله".

 

أضاف: "أراد الوفد الاطلاع على ما يحدث ولماذا هذه النبرة العالية، فشرحنا الوضع وقلنا له إن لبنان مستعد لكل الاحتمالات بالتأكيد، وهو يأخذ قوته من قوته التي تتغير من الآن فصاعدا، وبالتالي أكدنا لهم أن جيشنا البطل وسائر القوى المسلحة والمقاومة على أهبة الاستعداد للدفاع عن حقوق لبنان، من هنا فإن هذه اللغة لم تعد تجدي نفعا".

 

وتابع جريصاتي: "سألوا أيضا عن الدور الذي يمكن أن يضطلع به المركز فأجبت بأنه يجب أن يكون دور تواصل لتهدئة الاوضاع، ليس عندنا انما عند غيرنا، أي عند من يهدد بإشعال الحرب في المنطقة".

 

وردا على سؤال عن النزاع على البلوكات النفطية قال: "يعتقد الوفد أنه مع وجود امكان لتحكيم دولي يجب الذهاب في هذا الاتجاه".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout