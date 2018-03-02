لقاءات التيار الوطني وتيار المستقبل تتواصل

A + A -

تعزيزاً للعلاقة التي أصبحت تربط التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، ومتابعة لاجتماعات سابقة، عقد اجتماع تنسيقي بين التيارين، شارك عن الجانب الاول نائب رئيس التيار للشؤون الادارية رومل صابر مع عدد من منسقي القطاعات، وعن الجانب الثاني الأمين العام للمستقبل احمد الحريري مع عدد من المنسقين. هدف هذا اللقاء وكل اللقاءات توطيد العلاقة اكثر بين التيارين وتعزيز التفاهمات كلها وتحصينها والتشديد على التعاون في مجالات مختلفة، اضافة الى كيفية نقلها من القيادة الى القاعدة على كل الصعد. وستستكمل اللقاءات تباعاً بين مختلف المنسقين لتثبيت هذه العلاقة.