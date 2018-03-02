توقيف أحد أخطر أفراد عصابات تجارة وترويج المخدرات

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صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

"في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لتوقيف أفراد عصابات تجارة وترويج المخدرات وبعد عملية رصد دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة بتاريخ 28/02/2018 وفي محلة حالات- الطريق البحرية، من توقيف أحد أخطر أفراد هذه العصابات، وهو: ب. ق. ( مواليد عام 1980، سوري)

وضبطت بحوزته علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي 5 غ، 38 ظرفاً من مادة الكوكايين زنة الواحد منها حوالي غرام واحد، 3 قطع من حشيشة الكيف زنة الواحدة منها حوالي 20 غ، قطعة كبيرة من حشيشة الكيف زنتها حوالي 200 غ، 8 قطع من حشيشة الكيف زنة الواحدة حوالي 20 غ، إضافةً الى دفتر للف الحشيشة وأكياس لتوضيب المخدرات.

كما ضبط بحوزته مبلغ ثلاثة ملايين ومئتين وخمسين ألف ل. ل.

بالتحقيق معه اعترف بقيامه بترويج المخدرات.

أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، بناءً لإشارة القضاء المختص".