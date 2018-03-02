إنتخابات 2018: يوسف الاشقر مرشح القومي في المتن الشمالي؟

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كمال ذبيان-

قبل اسبوع اعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف، اسماء مرشحي الحزب في عدد من الدوائر، واستثنى دائرة المتن الشمالي، التي لم يحصل المرشحون الاربعة عنها وهم: النائب السابق انطون خليل، والوزير السابق فادي عبود، وقيصر عبيد وهشام الخوري حنا، بالاصوات القانونية في المجلس الاعلى مما اسقطهم من الترشيح، حيث اقترح رئيس المجلس الاعلى النائب اسعد حردان، اعادة التصويت، لكنه جوبه بالرفض، لسبب دستوري، وطُلب من رئيس الحزب، ان يقدم حلاً لعقدة المتن الشمالي الذي يُعتبر خزان بشري للحزب ولمؤسسه انطون سعاده ، حيث اطلق عقيدته القومية الاجتماعية، من عرزال نصبه في ضهور الشوير.



وفي الوقت الذي، تعثر حل ازمة المرشحين الاربعة، برز اسم الرئيس الاسبق للحزب يوسف الاشقر، وهو من الطاقات الفكرية فيه، وشخصية مرموقة، طُرح اسمه من ضمن المرشحين لرئاسة الجمهورية في مرحلة من المراحل، كما اقتربت منه الحقيبة الوزارية وكاد ان يتسلم وزارة التربية، وهو له علاقات وصداقات، تمتد من لبنان الى سوريا والاردن وفلسطين، واتصالات مع معاهد ومراكز ابحاث دولية، لا سيما في اوروبا، ويشارك في مؤتمرات تبحث شؤوناً استراتيجية، وله مؤلف اخير تحت اسم «عولمة الرعب» والذي حذر فيه من خطر الارهاب ولعب دوراً مع العماد ميشال عون اثناء وجوده في باريس، ويبحث معه في قضايا لبنانية واقليمية.



هذه المواصفات، تركت العديد من اعضاء المجلس الاعلى وقوميين اجتماعيين في المتن الشمالي وخارجه، ان يتصلوا بالاشقر وحضه على ترشيح نفسه، وفق مصادر قيادية في الحزب، التي تشير الى انه بعد الوصول الى طريق مسدود في موضوع ترشيحات المتن، وعدم قبول المحامي بيتر الاشقر بالترشح، كان الاتجاه نحو يوسف الاشقر الذي طلب فترة للدرس وهو الذي لا يطلب منصباً واجرى اتصالاته، فكانت تصب كلها لصالحه، لجهة انه يحل ازمة المرشحين الاربعة اولاً، ثم يقدم الحزب بترشيحه رجل فكر وسياسة، وهذا ما الى تكوّن قناعة لديه بتقديم ترشيحه رسمياً في الحزب، ويعد اوراقه لتقديمها الى وزارة الداخلية، وفق ما قال لـ«الديار» حيث يعتبر ترشيحه نتيجة رغبة واسعة من القوميين الاجتماعيين في المتن الشمالي وخارجه، وهو لم يكن في وارد خوض الانتخابات النيابية وهو يمتثل لقرار الحزب وارادة القوميين الاجتماعيين.



ويعقد المجلس الاعلى للحزب القومي جلسة غداً السبت، وعلى جدول اعماله بند واحد، وهو اتخاذ قرار باسم المرشح في المتن الشمالي، والذي لا يوجد غير الاشقر الذي سيجري التصويت على ترشيحه، بعد ان انسحب قيصر عبيد، ويؤيد انطون خليل ترشيح الاشقر ويعمل له، وهو من مؤيدي ان لا يعاد التصويت على المرشحين الاربعة لانهم سقطوا، ومع وجود مرشح جديد، فالتصويت يجب ان يكون له، في وقت يميل حردان الى اعادة التصويت للمرشحين الاربعة، وهو الاقتراح الذي سيناقشه المجلس الاعلى، الذي تقول مصادر فيه، ان رئيسه حردان يريد عبود مرشحاً، وان امكاناته المالية تسمح له في خوض المعركة، حيث تردد ان حردان سأل الاشقر عن امكاناته لتمويل انتخابات وهو بحاجة الى مئات الاف الدولارات، وكأنه يحاول ان يقصيه عن الترشح، وفق تفسير المصادر، التي تؤكد على ان الاتجاه هو لتأمين اجماع على ترشيح الاشقر، وعدم وقوع الحزب في ازمة جديدة تزيد على ازماته القائمة، وهو قادر بمرشح بوزن الاشقر ان يفوز بالانتخابات، وهو الذي جمع حوله القوميين، وقد يؤدي ذلك الى سحب عبود لترشيحه، لصالح الاشقر، الذي حاز على تأييد عائلته له.



فيوم غد، سيحسم الحزب القومي اسم مرشحه الوحيد في المتن الشمالي يوسف الاشقر واحتمالات اخذ قراره بترشيحه متقدمة كثيرا.