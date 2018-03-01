بالصورة: بعد أسبوع على اختفائه.. العثور علىه جثة في الكفاءات!

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وجد مساء اليوم الشاب علي خضر حرب ابن الـ22 عاما جثة هامدة على سطح إحدى البنايات في منطقة الكفاءات بحسب ما أشارت صفحة "وينيه الدولة" على صفحة الفيسبوك:



" نهاية مآساوية للشاب علي حرب.

وجد مساء اليوم علي خضر حرب والبالغ من العمر اثنين وعشرين عاما جثة هامدة على احدى اسطح ابنية منطقة الكفآت من دون معرفة اي تفاصيل اخرى، وقد حضرت فرق الصليب الاحمر وفرق امنية وفنية لمعرفة توقيت واسباب الوفاة. وقد كنا منذ يومين قد نظمنا حملة اعلامية عبر صفحة وينية الدولة في محاولة منا للتعرف على مصيره او مكانه بعدما فقد اثناء توجهه من منزله في الكفآت الى منزل اقاربه في منطقة الغبيري.