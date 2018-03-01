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رغم انشغالات الداخل، بالانتخابات وبورصة المرشّحين ودلالاتِها، كما بأرقام الموازنة وتعقيداتِها، لا تزال العيونُ شاخصةً موارَبةً، نحو لقاءاتِ السعودية ...



هناك يبدو الحدثُ المرتقَب، بنتائجه وما سيَنبثقُ منه ...



وفي معلوماتِ أوساطٍ مطّلعة، أنّ المؤشرات الأولى لزيارة رئيس الحكومة إلى المملكة "إيجابية جداً" وفق تقويمه ...



ذلك أنه فضلاً عن كون الزيارة في حدِّ ذاتها مؤشرَ قرار ، فإنّ مجرياتِها تتم بحسب ما يَشتهيه الفريقُ الأزرق ...



في كلّ حال، يَحبِسُ الجميعُ أنفاسَه ، الانتخابية والترشيحية واللوائحية والتحالفية في بيروت، في انتظار تبلوُر تلك المعطيات ...



فقبل أيامٍ قليلة على إقفال باب الترشيحات الفردية، لا يزال بعضُ الكتل الأساسية مترقّباً متريّثاً ...



وفي سياقٍ متصل، كانت لافتةً إشارةُ كتلة حزب الله النيابية اليوم، لجهةِ شجبِها أيَّ تدخلٍ خارجيٍ في الشأن الانتخابي الداخلي ، والغمز من قناة التحريض السياسي واستخدام المال السياسي ...



كما كان لافتاً في السياقِ نفسِه، السجالُ بين تيار المستقبل والوزير مروان حماده، الذي غاب زعيمُه عن جدول لقاءات الموفَد السعودي في بيروت . في انتظارِ مُلحقٍ قد يأتي، أو لا يأتي، أو يأتي من دونِ محطةٍ جنبلاطية أيضاً ...



باختصار، يستمر الإجماعُ على أننا أمامَ أسابيع غير مُمدَّدة، للعرض المستمر بنجاح للعصفورية الانتخابية في لبنان ، في انتظار ما بعد 6 أيار ...



وفي السياقِ نفسه، ثمّةَ مَن يسعى إلى إدخالِ موضوعٍ دقيقٍ جداً، مثل قانون عفو عام عن جرائم ومجرمين، في بازار تلك العصفورية ... فما هي حقيقةُ هذا الملف؟ الجواب ضمن نشرتنا المسائية.