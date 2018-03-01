فطور لمؤسسة مخزومي احتفاء بـ 20 عاما من التمكين المجتمعي وتغيير الحياة

A + A -

نظمت "مؤسسة مخزومي" فطورا صباحيا في فندق "الموفنبيك" - بيروت، "احتفالا بعشرين سنة من التمكين المجتمعي وتغيير الحياة"، تضمن معرضا للأشغال البيئية والحرفية، شارك فيه، إلى رئيسات جمعيات وناشطات في العمل الاجتماعي وسيدات مجتمع، المؤسس والرئيس الفخري الدكتور فؤاد مخزومي.





وتحدثت رئيسة المؤسسة مي مخزومي عن "تطور المؤسسة وإنجازاتها في مجالات مختلفة من خلال برامجها المتنوعة: الرعاية الصحية، التدريب المهني، القروض الصغيرة، والتنمية". ولفتت إلى أن "المؤسسة قد اتخذت خطوات كبيرة لرفع مكانة المرأة وزيادة الفرص أمامها عموما، في لبنان، بالموازاة مع إعطاء شباب لبنان فرصة الحصول على التقنيات الجديدة التي يمكن أن تحسن من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية".





وتحدثت كذلك عن "اهتمام المؤسسة الكبير بالبيئة، ومساهمتها في الجهود المبذولة لحماية البيئة، مشيرة إلى المعرض الذي ترافق مع الفطور، والذي أتاح الفرصىة للمستفيدين من برنامجي التنمية والقروض الصغيرة بعرض إنتاجهم الحرفي لتعزيز وجودهم في سوق العمل. كما لفتت إلى زاوية خاصة بالأشغال اليدوية والبيئية التي تدرب عليها مؤسسة مخزومي ويرتكز قسم منها على تجميل الأغراض المستعملة بهدف الافادة منها والتقليص من النفايات الصلبة (UP-Cycling)".





وعرضت مخزومي مبادرة "يللا نفرز" التي أطلقتها المؤسسة منذ عامين والتي تهدف إلى التوعية على أهمية فرز النفايات بحيث تم وضع مستوعبات خاصة بجمع النفايات الصلبة من حديد وزجاج وبلاستيك والنفايات الورقية في عدد من مراكز المؤسسة وفي بعض المدارس في بيروت، ثم نقلها إلى مصانع ليصار إلى إعادة تدويرها".





وتطرقت إلى "برنامج القروض الصغيرة الذي يهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين منه ورفع مستوى معيشتهم، وخصوصا المرأة. ويقدم ورش عمل تدريبية لتمكين المهارات الشخصية والإدارية والمالية".





من جهته، أشار المهندس مخزومي إلى أن "مؤسسة مخزومي تعمل على تمكين الأفراد كي يكونوا متميزين في المجتمع"، مؤكدا أن "العمل الاجتماعي والخدماتي هو واجب إنساني واجتماعي وديني، وخصوصا أن بيروت تحتاج إلى الكثير من الخدمات الإنمائية، ومشددا على "أهمية الشباب وقدرتهم على التغيير الذي بات آتيا لا محالة".





ولفت إلى أن "أهم الأوليات التي طبعت عمل المؤسسة هي إدراكها لقيمة المرأة واهميتها وخصوصا ونحن في شهر يحتفل بالمرأة والأدوار المختلفة التي تؤديها في المجتمع وأسماها دورها كأم".





يذكر أن مي مخزومي، إلى كونها رئيسة المؤسسة، هي عضو مجلس إدارة في شركات عدة من مجموعة "المستقبل"، ورئيسة لجنة العلاقات العامة في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وعضو في المجلس الجديد للشبكة الوطنية لميثاق الأمم المتحدة العالمي في لبنان بوصفها القيمة على البند 5 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمساواة بين الجنسين للدفاع عن المساواة وتمكين المرأة، وهي كذلك عضو في المجلس الاستشاري الدولي للجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، والجمعية العالمية لخريجي الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، ونادي رئيس الجامعة الأميركية في بيروت؛ وانضمت أخيرا إلى مجلس الطب الدولي (NIC) في جامعة سنغافورة الوطنية (NUS).



واختيرت مخزومي "بطلة" في "قمة التحالف العالمي من أجل الأمل" برعاية منظمة اليونيسكو ضمن الحملة العالمية ضد التطرف العنيف والتعصب.