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انتخابات 2018 - 25 مرشحاً ليوم الخميس.. بينهم فرنجية وواكيم!

1
MARCH
2018
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رست بورصة الترشيحات في وزارة الداخلية والبلديات على 25 ترشيحا: ملحم جبران طوق (بشري-ماروني)، سيبون بغيا مخجيان (بيروت1-أرمن أرثوذكس)، غسان مهنا حديفة (مرجعيون حاصبيا- درزي)، جمال السيد رائف صفي الدين (صور-شيعي)، هادي فوزي حبيش (عكار-ماروني)، ديب طانيوس ملعب (بعبدا- ماروني)، يونس زكريا الرفاعي (بعلبك-سني)، بول شفيق أبي راشد (بعبدا-ماروني)، نعمه جرجس محفوض (طرابلس-روم أرثوذكس) الوليد محمد سكرية (بعلبك-سني)، نقولا شماس (بيروت1-روم أرثوذكس)، نقولا نجيب سابا (زحلة- روم أرثوذكس)، محمد علي حمدان (مرجعيون حاصبيا –سني)، عبد الرزاق محمود الكيلاني (عكار-سني)، زاهر أنور الخطيب (الشوف-سني)، رفلي أنطون دياب (طرابلس- روم أرثوذكس)، اسطفان بطرس دويهي (زغرتا – ماروني)، طوني سليمان فرنجية (زغرتا-ماروني)، عبد الله محمود السلمان (بنت جبيل –شيعي)، يوسف عبد القادر الطبش (بيروت2-سني)، عمر نجاح واكيم (بيروت2-روم أرثوذكس)، ابراهيم محمد الحلبي الدلال (بيروت2-سني)، ناجي نبيه غانم (البقاع الغربي-ماروني)، حافظ مصطفى ديب (طرابلس-علوي)، خالد محمد سيف الدين (زحلة-سني).

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