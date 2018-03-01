المستقبل يردّ على الوزير مروان حمادة!

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صدر عن منسقية جبل لبنان الجنوبي في "تيار المستقبل" ما يلي:

طالعنا وزير التربية مروان حمادة اليوم بتصريحات أعرب فيها عن استيائه من طلب خفض موازنة الوزارة "في وقت يعد الرئيس بمئات المليارات للقطاع الخاص" حسب زعمه. ووصل به الامر أن يتمنى خلال افتتاحه معرضاً برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "لو كان الرئيس الحريري معنا لكان علم أهمية القطاع التربوي".

يهم منسقية جبل لبنان الجنوبي ان تنبه الوزير حمادة الى انه في وقت قد يرى أن من مصلحته الانتخابية المزايدة الشعبوية الفارغة التي يتقنها، على المرشح أن يحسب جيداً ردة فعل محبي الرئيس الحريري وما أكثرهم في هذه الانتخابات.

وهذا، خصوصا ان الرئيس الحريري، بعكس المزايدين، لم ينتظر معرضاً ولا موسماً انتخابياً ليعرف أهمية القطاع التربوي، التي تشربها من مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري المشهود لها في هذا المجال.

اخيرا، كانت النزاهة تقتضي منه الإشارة الى ان مجهود خفض العجز مطلوب من كل الوزارات من دون استثناء، ولا يتقصد وزارة التربية او اي وزارة اخرى دون غيرها.