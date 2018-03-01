وزارة الخارجية تكشف تفاصيل مقتل الشاب "أحمد" لحظة خروجه من المصرف!

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تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من القائم بأعمال السفارة اللبنانية في غانا بالوكالة علي قازان ان الشاب احمد صفي الدين قتل خلال عملية سطو مسلح استهدفته خلال نقله مبلغا من المال من احد المصارف لصالح شركة دلتا اغرو التي يعمل فيها، والمملوكة من الدكتور عباس صفي الدين في مدينة تيما الغانية. وانتقل قازان الى مكان الحادث، واطلع من ابناء الجالية واصحاب الشركة على التدابير لنقل جثمان المغدور، وعاين المكان، وتابع الاجراءات التي اتخذتها السلطات الغانية والتحقيقات لمعرفة هوية الفاعلين.

ويصل جثمان صفي الدين الى مطار بيروت الدولي في التاسعة الا خمس دقائق من مساء اليوم على متن رحلة طيران الشرق الاوسط رقم 576.