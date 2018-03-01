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قائد الجيش: جاهزون على الحدود الجنوبية لمواجهة أي عدوان عسكري إسرائيلي

1
MARCH
2018
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تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، قيادة فوج التدخل الثالث واطّلع على أوضاعه ومهمّاته الأمنية، ثم اجتمع بالضباط والعسكريين وزوّدهم التوجيهات اللازمة، كما تفقّد مركز التدريب التابع للفوج وجال في مشاغله، وحضر مناورة قتالية نفّذتها مجموعة من المتدربين.

 

وقد جدّد العماد عون تأكيد جهوزية الجيش على الحدود الجنوبية، لمواجهة أيّ عدوان عسكري إسرائيلي، أو أيّ محاولة من قبله لقضم جزء من الحدود البرية والبحرية، مشدّداً على أنّ الجيش لديه كامل الإرادة للدفاع عن الحقوق اللبنانية بكلّ وسائله وإمكاناته المتاحة، ومهما تصاعدت تهديدات العدو واستفزازاته. وأضاف بأنّ هذه الجهوزية تتلازم مع مواصلة قوى الجيش رصد الخلايا الإرهابية وتفكيكها، وترسيخ الاستقرار في الداخل، ومكافحة الجرائم المنظمة، خصوصاً جرائم القتل والسرقة والمخدرات، بالإضافة إلى تكثيف التدريب النوعي لرفع مستوى الكفاءة القتالية للوحدات، وإجراء التحضيرات اللازمة لمواكبة الاستحقاق النيابي المقبل بأفضل الشروط الأمنية المطلوبة. ولفت العماد عون إلى أنّ الجيش هو على مسافة واحدة من الجميع في هذا الإستحقاق، وسيؤدّي واجبه بعيداً من السياسة وبروح التجرّد والمناقبية والانضباط، وختم مؤكّداً أنّ الجيش سيكون على قدر ثقة المواطن، وسيتحمّل مسؤولياته من دون تردّد، للدفاع عن الوطن والحفاظ على مسيرة أمنه واستقراره.

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