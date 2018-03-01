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بالصورة والتفاصيل - من هو الصحافي اللبناني الذي زار "إسرائيل"؟!

1
MARCH
2018
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بعد مرور أقلّ من شهر على زيارة وفد إعلامي عربي لـ«إسرائيل»، بدأت أسماء الصحافيين تتكشّف تباعاً. في البداية، نشرت «الخارجية الاسرائيلية» على موقعها الالكتروني خبراً مفاده أن الوفد يضمّ «تسعة إعلاميين عرب، بينهم خمسة مغاربة ولبناني وعراقي ويمني وسوري»، معتبرة أن الزيارة «تهدف إلى الاطلاع على «إسرائيل» عن كثب والتعرّف إلى سياستها تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني».

 


لم يكشف الخبر عن أسماء الصحافيين المطبّعين أو مكان عملهم ولم يعرف منهم سوى المصوّر الصحافي في جريدة «الأحداث» المغربية ابراهيم فاضل. لكن أخيراً، عُرف اسم اللبناني الذي شارك في هذه الزيارة، ألا وهو أنطونيو حداد. الأخير صحافي يعمل في «راديو سوا» منذ إفتتاحه في بداية تأسيسه، ويقيم في الولايات المتحدة الاميركية. يقول عنه زميله الذي يرفض الكشف عن اسمه، بأنه «نادراً ما نستضيف أو نحاور إسرائيلياً على «راديو سوا» لا يعرف أنطونيو أو يطلب منّا إيصال سلام له»! وأضاف أن «أنطونيو يفتخر بزيارته إلى «إسرائيل»، كاشفاً لمقرّبين منه أنه تلقى دعوة من «الخارجية الاسرائيلية» فلبّاها على الفور، ولم يذهب بصفته الرسمية كوظف في «سوا»». علماً أن «راديو سوا» بدأ بث برامجه على الهواء في العام 2002، ممولاً من الكونغرس الأميركي، ليشكل ذراعاً إعلامية للسياسات الاميركية في المنطقة.

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