رئيس الجمهورية التقى السفيرين الفرنسي والايراني وملكة جمال لبنان

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع دبلوماسية وانمائية واجتماعية.

ديبلوماسيا، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه الذي اوضح بعد الزيارة انه بحث مع رئيس الجمهورية في العلاقات الثنائية اللبنانية- الفرنسية وسبل تطويرها، كما اعلمه بان مؤتمر" سيدر" لدعم لبنان سوف ينعقد في موعده في 6 نيسان المقبل في باريس، على ان يعقد الاجتماع التحضيري له على مستوى كبار الموظفين في 26 آذار الجاري في العاصمة الفرنسية.

واشار السفير فوشيه الى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ارجأ الزيارة التي كان ينوي القيام بها الى العراق ولبنان في النصف الاول من شهر نيسان المقبل، الى وقت آخر بسبب ارتباطات سابقة للرئيس الفرنسي. واوضح ان الزيارة الرئاسية الفرنسية قائمة لكن موعدها سوف يتحدد لاحقا.

ورافق السفير الفرنسي في زيارته المستشار الاول في السفارة ارنو بيشو Arnaud Pescheux.

السفير الايراني

دبلوماسيا ايضا، استقبل الرئيس عون سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان محمد فتحعلي يرافقه نائبه محمد صادق فضلي، وتم خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها. واوضح السفير فتحعلي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية "تثمن عاليا جهود الرئيس عون وحكمته في ادارة شؤون لبنان، كما تنوه بالانجازات التي تحققت خلال السنة الاولى من العهد والتي طالت مجالات عدة".

ملكة جمال لبنان

واستقبل الرئيس عون، في حضور وزير السياحة اواديس كيدانيان، ملكة جمال لبنان الانسة بيرلا الحلو، التي اطلعت رئيس الجمهورية على برنامج عملها الذي يركز على دعم المرأة والدفاع عن حقوقها المشروعة، اضافة الى اهتمامها بالبيئة وبالنشاطات الانسانية والسياحية.

وقد تمنى الرئيس عون للانسة الحلو التوفيق في مهمتها، معتبرا ان دورها اساسي في الترويج للبنان وللوجه السياحي والحضاري فيه لا سيما في المحافل الدولية.

الملحن سمير صفير ورجل الاعمال جو خوري

واستقبل الرئيس عون الملحن سمير صفير ورجل الاعمال جو خوري اللذين اطلعاه على الحملة الترويجية التي يتم تنظيمها، تحت عنوان " صوتك للانتخابات" والتي ستنطلق قبل شهر ونصف الشهر من موعد الانتخابات النيابية، ويشارك فيها فنانون ومثقفون ورياضيون ونقابيون سوف يركزون على اهمية المشاركة في الانتخابات تحت عنوان "صوتك يحدد مصيرك".

وقد نوه الرئيس عون باهداف الحملة وبمعديها ومنفذيها لاسيما وانها في اطار التوعية على اهمية مشاركة اللبنانيين في الاقتراع النيابي في شهر ايار المقبل.