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انتخابات 2018: ميقاتي يحسم.. ريفي يتأرجح

1
MARCH
2018
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بعد حسم الرئيس نجيب ميقاتي أسماء مرشّحَيه عن مقعدَي الضنية، محمد الفاضل وجهاد اليوسف، خالف نائب طرابلس كل التوقعات التي كانت تشير إلى تحالفه مع عثمان علم الدين في المنية، إذ يتّجه إلى تسمية حليف تيار المستقبل السابق، ورئيس بلدية المنية سابقاً، مصطفى عقل.
 
وفيما لم تُحسَم بعد خيارات النائب السابق جهاد الصمد (الضنية) والوزير السابق فيصل كرامي بعدما قرر ميقاتي عدم التحالف مع أيٍّ منهما، يحاول الوزير السابق أشرف ريفي البحث عن شخصيات قريبة من توجهاته السياسية، وهو حسم أمر مقعدَي الضنية، وسيسمّي لهما المرشحين راغب رعد وعبد العزيز الصمد.
 
أما في المنية، فلا يزال ريفي يتأرجح بين هاني الدهيبي ومحمد نور الدين أسوم. وفي طرابلس، يُرجّح أن يرشّح ريفي كلاً من وليد قمر الدين، عبد المنعم علم الدين، نظام مغيط، ناجي غمراوي، ألبير عازار، وبدر عيد، على أن يحسم اسم المرشح الأرثوذوكسي في الأيام المقبلة.
 
(الاخبار)
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