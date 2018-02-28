قوى الامن: تمديد شبكة الياف ضوئية وتدابير سير في الكسليك

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "ستقوم احدى الشركات بتمديد شبكة الالياف الضوئية (فايبر) على المسلك الغربي من جسر السراي لغاية مفرق زارا -الكسليك، اعتبارا من الساعة30:1 لغاية الساعة 30:4 فجرا من تاريخ 1/3/2018، وتستمر هذه الاعمال كل يوم ما عدا يومي السبت والاحد، وذلك حتى تاريخ 7/3/2018، علما انه سوف يتم الابقاء على مسربين من الاوتوستراد صالحين للسير.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام.