انتخابات 2018 - 65 مرشحاً ليوم الأربعاء.. بينهم وزير في الحكومة

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أقفلت بورصة الترشيحات اليوم، بعد 23 يوما على فتح باب الترشيح، على 65 شخصا، من بينهم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

وقد بلغ عدد المرشحين حتى اليوم 287 مرشحا.

" دائرة الشمال الأولى (عكار)

1- إيلي أسعد سعد، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

2- إميل نعيم عبود، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

3- خالد محمد الضاهر، عن المقعد السني.

4- حسن محمد ياسر المصري، عن المقعد السني.

5- علي أحمد إسبر، عن المقعد السني.

6- محمد ابراهيم رستم، عن المقعد العلوي.

7- علي محمد ماما، عن المقعد العلوي.

8- جوزف جبرائيل مخايل، عن المقعد الماروني.

" دائرة الشمال الثانية (طرابلس - المنية - الضنية)

1- أحمد محمد شندب، عن المقعد السني في الضنية.

2- محمد نجيب عزمي ميقاتي، عن المقعد السني في طرابلس.

3- طلال محمد علي كباره، عن المقعد السني في طرابلس.

4- زهر الدين علي عيسى، عن المقعد العلوي في طرابلس.

5- جميل محمود جحجاح، عن المقعد العلوي في طرابلس.

" دائرة الشمال الثالثة (البترون - الكورة - بشري - زغرتا)

1- فايز ميشال غصن، عن مقعد الروم الأرثوذكس في الكورة.

" دائرة بيروت الأولى (المدور والرميل والصيفي والمرفأ والأشرفية)

1- سيرج بارج طورسركيسيان، عن مقعد الأرمن الكاثوليك.

2- طارق ابراهيم عمار، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

" دائرة بيروت الثانية (رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المصيطبة، المرفأ، الباشورة)

1- نهاد سليم يزبك، عن المقعد الإنجيلي.

2- نديم قزحيا قسطه، عن المقعد الإنجيلي.

3- باسم الدكتور رمزي الشاب، عن المقعد الإنجيلي.

4- رجا رفيق الزهيري، عن المقعد الدرزي.

5- رولا نزار الطبش، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

6- تمام صائب بك سلام، عن المقعد السني.

7- ربيع محمد حسونه، عن المقعد السني.

8- حسان أمين قباني، عن المقعد السني.

9- ندين محمود عيتاني، عن المقعد السني.

10- مصطفى بشير بنبوك، عن المقعد السني.

11- محمد نبيل عثمان بدر، عن المقعد السني.

12- ابراهيم حسن منيمنة، عن المقعد السني.

13- عبد الكريم حسين عيتاني، عن المقعد السني.

14- بشار حسين قوتلي، عن المقعد السني.

15- نهاد صالح المشنوق، عن المقعد السني.

16- غازي علي يوسف، عن المقعد الشيعي.

" دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان)

1- حسين محمد زعيتر، عن المقعد الشيعي في جبيل.

2- محمد كرم المقداد، عن المقعد الشيعي في جبيل.

" دائرة جبل لبنان الثانية (المتن)

1- ميلاد فارس السبعلي، عن المقعد الماروني.

" دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)

1- سليم توفيق ضو، عن المقعد الدرزي.

2- علي فضل عمار، عن المقعد الشيعي.

3- إيلي مخايل غاريوس، عن المقعد الماروني.

4- جوزف الياس حبيقه، عن المقعد الماروني.

" دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه)

1- أمين نبيه القزي، عن المقعد الماروني في الشوف.

2- حسام فريد العسراوي، عن المقعد الدرزي في عاليه.

" دائرة البقاع الأولى (زحلة)

1- بوغوص هيرابت كورديان، عن مقعد الأرمن الأرثوذكس.

2- ماري جان كريكور مهران بيلازكجيان، عن مقعد الأرمن الأرثوذكس.

3- فاندا إدوار شديد، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

4- درغام الياس توما، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

5- ميشال ميشال السكاف، عن مقعد الروم الكاثوليك.

6- ميشال الياس فتوش، عن مقد الروم الكاثوليك.

7- عماد رفعت قزعون، عن المقعد السني.

8- عامر محمد الصبوري، عن المقعد الشيعي.

9- فراس مشهور أبو حمدان، عن المقعد الشيعي.

10- أنور حسين جمعة، عن المقعد الشيعي.

11- عماد سمير شمعون، عن المقعد الماروني.

" دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا): لا أحد اليوم.

" دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل)

1- مسعود حسن الحجيري، عن المقعد السني.

2- خلدون وجيه شريف، عن المقعد الشيعي.

3- إيهاب عروه حماده، عن المقعد الشيعي.

4- فايز شهاب شكر، عن المقعد الشيعي.

5- علي محمد سلمان بشير المقداد، عن المقعد الشيعي.

6- باتريك صبحي الفخري، عن المقعد الماروني.

" دائرة الجنوب الأولى (جزين - صيدا)

1- إميل نقولا خليل اسكندر، عن مقعد الروم الكاثوليك في جزين.

" دائرة الجنوب الثانية (صور - قرى صيدا)

1- حسين سعيد جشي، عن المقعد الشيعي في صور.

2- حاتم فوزي حلاوي، عن المقعد الشيعي في صور.

" دائرة الجنوب الثالثة (النبطية - بنت جبيل - مرجعيون وحاصبيا)

1- محمد حسن رعد، عن المقعد الشيعي في النبطية.

2- حسن نظام الدين فضل الله، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.

3- عماد فؤاد الخطيب، عن المقعد السني في مرجعيون وحاصبيا.

4- علي رشيد فياض، عن المقعد الشيعي في مرجعيون وحاصبيا.



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