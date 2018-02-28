انتخابات 2018 - 65 مرشحاً ليوم الأربعاء.. بينهم وزير في الحكومة

أقفلت بورصة الترشيحات اليوم، بعد 23 يوما على فتح باب الترشيح، على 65 شخصا، من بينهم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
وقد بلغ عدد المرشحين حتى اليوم 287 مرشحا.
" دائرة الشمال الأولى (عكار)
1- إيلي أسعد سعد، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
2- إميل نعيم عبود، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
3- خالد محمد الضاهر، عن المقعد السني.
4- حسن محمد ياسر المصري، عن المقعد السني.
5- علي أحمد إسبر، عن المقعد السني.
6- محمد ابراهيم رستم، عن المقعد العلوي.
7- علي محمد ماما، عن المقعد العلوي.
8- جوزف جبرائيل مخايل، عن المقعد الماروني.
" دائرة الشمال الثانية (طرابلس - المنية - الضنية)
1- أحمد محمد شندب، عن المقعد السني في الضنية.
2- محمد نجيب عزمي ميقاتي، عن المقعد السني في طرابلس.
3- طلال محمد علي كباره، عن المقعد السني في طرابلس.
4- زهر الدين علي عيسى، عن المقعد العلوي في طرابلس.
5- جميل محمود جحجاح، عن المقعد العلوي في طرابلس.
" دائرة الشمال الثالثة (البترون - الكورة - بشري - زغرتا)
1- فايز ميشال غصن، عن مقعد الروم الأرثوذكس في الكورة.
" دائرة بيروت الأولى (المدور والرميل والصيفي والمرفأ والأشرفية)
1- سيرج بارج طورسركيسيان، عن مقعد الأرمن الكاثوليك.
2- طارق ابراهيم عمار، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
" دائرة بيروت الثانية (رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المصيطبة، المرفأ، الباشورة)
1- نهاد سليم يزبك، عن المقعد الإنجيلي.
2- نديم قزحيا قسطه، عن المقعد الإنجيلي.
3- باسم الدكتور رمزي الشاب، عن المقعد الإنجيلي.
4- رجا رفيق الزهيري، عن المقعد الدرزي.
5- رولا نزار الطبش، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
6- تمام صائب بك سلام، عن المقعد السني.
7- ربيع محمد حسونه، عن المقعد السني.
8- حسان أمين قباني، عن المقعد السني.
9- ندين محمود عيتاني، عن المقعد السني.
10- مصطفى بشير بنبوك، عن المقعد السني.
11- محمد نبيل عثمان بدر، عن المقعد السني.
12- ابراهيم حسن منيمنة، عن المقعد السني.
13- عبد الكريم حسين عيتاني، عن المقعد السني.
14- بشار حسين قوتلي، عن المقعد السني.
15- نهاد صالح المشنوق، عن المقعد السني.
16- غازي علي يوسف، عن المقعد الشيعي.
" دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان)
1- حسين محمد زعيتر، عن المقعد الشيعي في جبيل.
2- محمد كرم المقداد، عن المقعد الشيعي في جبيل.
" دائرة جبل لبنان الثانية (المتن)
1- ميلاد فارس السبعلي، عن المقعد الماروني.
" دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)
1- سليم توفيق ضو، عن المقعد الدرزي.
2- علي فضل عمار، عن المقعد الشيعي.
3- إيلي مخايل غاريوس، عن المقعد الماروني.
4- جوزف الياس حبيقه، عن المقعد الماروني.
" دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه)
1- أمين نبيه القزي، عن المقعد الماروني في الشوف.
2- حسام فريد العسراوي، عن المقعد الدرزي في عاليه.
" دائرة البقاع الأولى (زحلة)
1- بوغوص هيرابت كورديان، عن مقعد الأرمن الأرثوذكس.
2- ماري جان كريكور مهران بيلازكجيان، عن مقعد الأرمن الأرثوذكس.
3- فاندا إدوار شديد، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
4- درغام الياس توما، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
5- ميشال ميشال السكاف، عن مقعد الروم الكاثوليك.
6- ميشال الياس فتوش، عن مقد الروم الكاثوليك.
7- عماد رفعت قزعون، عن المقعد السني.
8- عامر محمد الصبوري، عن المقعد الشيعي.
9- فراس مشهور أبو حمدان، عن المقعد الشيعي.
10- أنور حسين جمعة، عن المقعد الشيعي.
11- عماد سمير شمعون، عن المقعد الماروني.
" دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا): لا أحد اليوم.
" دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل)
1- مسعود حسن الحجيري، عن المقعد السني.
2- خلدون وجيه شريف، عن المقعد الشيعي.
3- إيهاب عروه حماده، عن المقعد الشيعي.
4- فايز شهاب شكر، عن المقعد الشيعي.
5- علي محمد سلمان بشير المقداد، عن المقعد الشيعي.
6- باتريك صبحي الفخري، عن المقعد الماروني.
" دائرة الجنوب الأولى (جزين - صيدا)
1- إميل نقولا خليل اسكندر، عن مقعد الروم الكاثوليك في جزين.
" دائرة الجنوب الثانية (صور - قرى صيدا)
1- حسين سعيد جشي، عن المقعد الشيعي في صور.
2- حاتم فوزي حلاوي، عن المقعد الشيعي في صور.
" دائرة الجنوب الثالثة (النبطية - بنت جبيل - مرجعيون وحاصبيا)
1- محمد حسن رعد، عن المقعد الشيعي في النبطية.
2- حسن نظام الدين فضل الله، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.
3- عماد فؤاد الخطيب، عن المقعد السني في مرجعيون وحاصبيا.
4- علي رشيد فياض، عن المقعد الشيعي في مرجعيون وحاصبيا.
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