قائد إسرائيلي يهدد بتصفية السيّد نصرالله!

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هدد قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي، بتصفية الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني في حال اندلعت حرب على الجبهة الشمالية.



وقال الميجر جنرال كوبي باراك، وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مساء اليوم الأربعاء، إنه "في حال اندلعت حرب على الجبهة الشمالية، فإن أحد أهدافها سيكون تصفية الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله".



وأضاف باراك، خلال جولة نظمها الجيش الإسرائيلي لمراسلي الشؤون العسكرية في الصحف الإسرائيلية، أن "خطر اندلاع حرب ازداد هذا العام، رغم أن كافة الأطراف غير معنية بذلك، كما كان الوضع عشية اندلاع حرب لبنان الثانية عام 2006". على حد قوله.



(سبوتنيك)