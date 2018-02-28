ماذا قالت "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية" عن المصدر المشع في الأوزاعي؟

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أعلنت الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التابعة ل "المجلس الوطني للبحوث العلمية"، في بيان اليوم، أنها "تلقت عند الساعة الخامسة مساء الثلثاء الماضي، اتصالين هاتفيين من قائد فوج الهندسة في الجيش العقيد خوري ووزير البيئة طارق الخطيب في شأن العثور على مادة مشعة في منطقة الأوزاعي وبغية التحرك للقيام بالاجراءات العلمية اللازمة باعتبار ان "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية" هي الجهة المكلفة رسميا تنظيم الاستخدامات السلمية للمواد المشعة على الأراضي اللبنانية ومراقبتها".

وأضاف البيان: "توجه فريق من خبراء "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية"، عند الساعة السادسة والنصف مساء الثلثاء الماضي، الى منطقة الأوزاعي. وقام الفريق، بالتعاون مع فوج الهندسة في الجيش، بالمعاينة التقنية لهذه المادة المشعة وباجراء القراءات الاشعاعية اللازمة، وتولت الجهات الامنية المعنية عزل المادة ومراقبتها".

وتابع: "أظهرت نتائج التحاليل الميدانية أن اسم المادة المشعة هو "Am-Be" من نوع نيوتروني وتستخدم ك " well logging" وهي محصورة داخل كبسولة مقفلة. فلم تسبب المادة المشعة تسربا للمواد المشعة في مكان العثور عليها أو تلوثا اشعاعيا. وراوحت القراءات الاشعاعية الصادرة عن هذه المادة ضمن المعدلات المتعارف عليها لهذا النوع من المصادر المشعة".

وختم: "قامت الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، بالتنسيق مع فوج الهندسة في الجيش ووزارة البيئة، صباح اليوم، بنقل هذه المادة الى مختبرات الهيئة لمعالجتها ولتخزينها بطريقة آمنة ومأمونة وفق المعايير الدولية.

تستخدم هذه المادة المشعة، عادة، في الصناعات النفطية. ولا يتوافر، في لبنان، امكان لاستخدامها، وهي غير مرخصة وفق سجلات تراخيص "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية" للمواد المشعة، فيبقى، بذلك، مصدر المادة مجهولا.

تطمئن "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية" المواطنين الى ان هذه المادة المشعة لا تشكل خطرا على صحة المواطنين أو على المحيط حيث عثور عليها".