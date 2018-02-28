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تخريج جنود إناث في لواء الحرس الجمهوري

28
FEBRUARY
2018
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أقيم قبل ظهر اليوم في لواء الحرس الجمهوري، حفل تقديم جنود إناث للعلم، بعد أن أنهين فترة التدريب المقررة لهن. ترأس الحفل قائد اللواء العميد سليم فغالي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره المدربون وذوو المتخرجات وعدد من الضباط، حيث ألقى ممثل قائد الجيش كلمة بالمناسبة جاء فيها: " إنّ مثابرة الجيش على تطويع عسكريات في صفوفه، لهي دليل واضح على إيمان القيادة بدور المرأة الأساسي في بناء المجتمع ومؤسسات الدولة، وعلى احترام حقّها المقدّس في العمل المُنتج، كذلك هي تأكيدٌ على النموذج الوطني الرّائد الذي تقدّمه مؤسسة الجيش، في بنيتها البشرية التي تمثّل مختلف طوائف المجتمع اللبناني ومناطقه وشرائحه وأطيافه، من دون أي تمييز بين مواطن وآخر".

 

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.

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