الملك سلمان يستقبل الحريري في الرياض وهذا ما جرى عرضه!

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إستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الاربعاء، رئيس الحكومة سعد الحريري.





وافاد بيان لوكالة الانباء السعودية "واس"، انّه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية.





وقد حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والمستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، وسفير المملكة لدى لبنان وليد بن محمد اليعقوب، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة.





إشارة الى أنّ هذه الزيارة هي الاولى من نوعها للحريري بعد أزمة الاستقالة خلال الاشهر الماضية.