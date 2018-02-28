أسرة فقدت الامان لسنوات.. داليا كريم تبكي بحرقة في جبل لبنان

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امضت أسرة متواضعة تعيش في بلدة بعقلين – الشوف ضمن اطار محافظة جبل لبنان سنوات من المعاناة نتيجة تدهور احوالها الاجتماعية والمادية وحتى الصحية وقد سعت ربة الاسرة للقاء مهندسة الديكور و الاعلامية اللبنانية داليا كريم مقدمة برنامج " داليا والتغيير " التي لبت طلبها وزارت منزلها مع فريق عملها و كانت جولة في البيت الذي مازال قيد الانشاء ويفتقد لادنى مقومات الامان و الصحة خصوصاً في فصل الشتاء .

داليا بكت بحرقة خلال الحوار بينها و بين رب الاسرة الذي فقد القدرة على تلبية متطلبات اسرته بعد ان قام بانشاء منزله و لم يتمكن من استكمال العمل فيه بفعل الضائقة المادية , حيث بادرت كريم الى خطوة سريعة لتحسين ظروف المسكن المشار اليه عبر إعادة التأهيل و الترميم بالكامل و حرصت على تأثيثه ايضاً من خلال احدث المفروشات العصرية و الادوات الكهربائية .

وبعد تسليم المنزل الى اصحابه كشفت داليا كريم انها صادفت في بعقلين حالة من اصعب الحالات الانسانية التي سعت بكل امكانياتها للتغلب عليها و إعادة الامل الى افراد الاسرة التي عاشت التغيير في لحظات من الخير و العطاء .