أسرار الصحف ليوم الأربعاء 28 شباط 2018

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البناء

كواليس

تقول التقارير العسكرية الإسرائيلية إنّ موسكو استقدمت الطائرة سوخوي 57 إلى مطار حميميم ليس للاستعراض بل تحسّباً لنوع من المواجهات التي يُفترض إذا وقعت أن تخرج روسيا منها متفوّقة، وفيما تستبعد التقارير أن تحدث مواجهة روسية مع كلّ من أميركا و«إسرائيل» وتركيا وضعت الهدف في إطار الردع لإفهام الأطراف الثلاثة أنّ أيديهم ليست طليقة في الأجواء السورية، خصوصاً بعد إسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة الـ«أف ـ 16».

خفايا

نبّهت أوساط سياسية من أن تكون زيارة مرجع سياسي إلى إحدى الدول الخليجية فرصة لممارسة ضغوط عليه من أجل إعادة النظر في تحالفاته الانتخابية وإحياء تحالفاته القديمة مع أحزاب وقوى مرتبطة بالدولة المشار إليها والتي ستسعى من خلال الانتخابات إلى رعاية حلف معادٍ للمقاومة في إطار مخطط لتشويه صورتها وتضييق الخناق السياسي عليها.

الجمهورية

نُقل عن مسؤول عربي قوله إن الأزمة السورية طويلة جداً ويجب أن ننتظر أربع سنوات على الأقل لكي يبدأ الحديث الجدّي عن حلول.

يدرس تيار بارز مسألة ترشيح نقابي سابق لمع نجمه في ملف لم يزل حتى الآن عالقاً.

تجمّدت عملية طبخ اللوائح في دائرة إنتخابية بقاعية بانتظار معرفة النتائج التي ستسفر عنها تطوّرات الـ 72 ساعة المقبلة التي قد تفضي إلى قلب لائحة التحالفات رأساً على عقب.

اللواء

همس

يقدّم حزب وتيار تبريرات لعناصرهما تقضي باقناعهم بعدم التحالف الانتخابي، إذا قضت الضرورة؟!

غمز

تنطلق لائحة يقال انها تشكّلت من الحصول على 3 مقاعد في دائرة تقلق المعركة فيها حزباً بارزاً.

لغز

يرجح خبراء ان تشهد دائرة الشوف- عاليه 3 لوائح مكتملة.

المستقبل

إنّ مطّلعين على أجواء محادثات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جان بيار لاكروا مع الرؤساء الثلاثة نقلوا عنه ارتياحه لمقاربة الحكومة اللبنانية إزاء النزاع الحدودي مع إسرائيل لا سيما لجهة التأكيد على محورية دور "اليونيفيل" والقرار 1701 في معالجة هذا الأمر.