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الرياشي في بيت الوسط: 14 آذار انتهت

28
FEBRUARY
2018
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قبيل سفره استقبل الحريري في بيت الوسط وزير الاعلام ملحم الرياشي موفداً من رئيس «القوات» الذي وجّه رسائل سياسية وانتخابية ساخنة الى الحريري خلال لقائه المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والوفد المرافق، ما يؤكد الدور الذي يلعبه الموفد السعودي لرأب الصدع بين «المستقبل» و«القوات» والتمهيد للقاء يجمع جعجع والحريري غداة عودة الأخير من «المملكة»، بهدف توحيد قوى 14 آذار في جبهة انتخابية واحدة لمواجهة لوائح حزب الله وفريقه السياسي، بحسب مصادر «البناء».

أكد الرياشي أن «اللقاء متابعة للقاءات سابقة نجريها مع الحريري، بحضور وزير الثقافة غطاس خوري لمحاولة التوصّل إلى أكبر عدد ممكن من الاتفاقات الانتخابية، وإلى اتفاق سياسي يسقط على الدوائر الانتخابية بيننا وبين تيار المستقبل ». وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ «العلاقة مع السعودية مفصولة عن العلاقة مع «المستقبل»، هناك عوائق وضعها قانون الانتخابات بحدّ ذاته، تفرض مصالح متباعدة أحياناً ومتقاربة أحياناً أخرى»، وأضاف: «من اليوم إلى 3 أو 4 آذار المقبل، نكون قد انتهينا سلباً أو إيجاباً مع هذا الموضوع. اليوم كان اللقاء مع الحريري إيجابيّاً، وتمكنّا من تذليل بعض العقبات، وهناك دراسة معمّقة للاتفاق، لتفادي كلّ الإشكاليات والمساس بهذه العلاقة الّتي نعتبرها استراتيجية في البلد»، كاشفاً أنّه «ستكون هناك قراءة لبيان مشترك مع «تيار المستقبل»، لا ورقة نيات»، جازماً أنّ «المصالحة المسيحية مقدّسة ولا عودة إلى الوراء»، مشيراً إلى أنّ «مع تيار المستقبل هناك اتفاق استراتيجي تجري دراسته لمواجهة حالة « حزب الله » غير الشرعية في لبنان»، لافتاً إلى أنّ « 14 آذار السياسية بالمعنى التقليدي لها انتهت».

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