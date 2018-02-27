الموت يغيب والدة المتروبوليت عوده

A + A -

غيب الموت السيدة جورجات متى الخوري أرملة المرحوم جرجي الياس عوده، ووالدة متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده.

ينقل جثمانها عند الساعة التاسعة من صباح الخميس 1آذار 2018 من مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي إلى كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة، حيث تقام صلاة الجناز عند الساعة الواحدة من بعد الظهر، ثم ينقل الجثمان إلى كنيسة القديس جاورجيوس في بلدتها أنفه حيث تقام الصلاة لراحة نفسها ثم توارى بعدها الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة الحادية عشرة في الكاتدرائية.

كذلك تقبل التعازي يوم الجمعة 2 آذار 2018 بين الحادية عشرة صباحا والسادسة مساء في صالون كنيسة القديس جاورجيوس في أنفه، ويوم الأحد 4 آذار بين الخامسة والثامنة مساء ويوم الإثنين 5 آذار من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر ومن الرابعة بعد الظهر حتى السابعة مساء في دار المطرانية في بيروت.