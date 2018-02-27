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طرابلسي: قرار مصرف لبنان بإيقاف القروض السكنية المدعومة قد أصاب الإقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني بمقتل

27
FEBRUARY
2018
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اعتبر القسيس ادكار طرابلسي قرار مصرف لبنان بإيقاف القروض السكنية المدعومة من المؤسّسة العامة للإسكان والإسكان العسكري قد أصاب الإقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني بمقتل.

ورأى طرابلسي أنّ القرار الأخير، هو قرار جائر، وهو يُهدّد جميع العاملين بقطاع البناء والصناعات والتجارات المرتبطة به بلقمة عيشهم، ويُهدّد المستثمرين في هذا القطاع بالإفلاس، ويضع القطاع المصرفي أمام أزمة حادّة لتعثّر المصارف من استيفاء القروض.

واعتبر الدكتور طرابلسي أن هذا القرار غير مُبرّر وسيُفاقم الأزمة الإقتصاديّة الحاليّة وسيؤثّر سلبًا على جميع العائلات اللبنانيّة وسيدفع الشباب الّذين أقدموا على توقيع عقود شراء مساكن ولم يعودوا قادرين أن يُسدّدوا أثمانها لليأس وللهجرة أو للتمرّد وللثورة.

ورأى القسّيس طرابلسي أنّ الدولة، بجميع وزاراتها ومصرفها المركزي، مدعوة للتجاوب مع طلب فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، والإستجابة لصراخ المظلومين والمتألّمين، واعتبار هذه الأزمة أولويّة قصوى، والإسراع بوضع إستراتيجية طارئة تُعيد دعم قروض الإسكان بوقت قريب.

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