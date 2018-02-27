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الى المملكةِ العربية السعودية يتوجّه رئيسُ الحكومة سعد الحريري..

27
FEBRUARY
2018
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الى المملكةِ العربية السعودية يتوجّه رئيسُ الحكومة سعد الحريري في الساعات المقبلة، ملبّياً دعوةً رسمية تلقاّها خلال جولةِ موفَدٍ رسميٍ سعودي جال على عددٍ كبير من المسؤولين اللبنانيين، بدءاً برئيس الجمهورية العماد ميشال عون...

هذا المشهد كفيلٌ وحدَه برسمِ الصورةِ السياسيةِ الراهنة، مقارنةً مع مرحلة 4 تشرين الثاني 2017، دونَما حاجةٍ الى مزيدٍ من التحليل والتفسير والتوضيح...

وفيما يواظب البعضُ على إجراءِ قراءاتٍ خاصة للزيارة أكان لناحيةِ التوقيت او المضمون، ينهمك اللبنانيون بقِواهِم السياسية المختلفة، وشرائحِهم الشعبية المتنوّعة، بالتحضير لخوض الاستحقاق النيابي المؤجَل منذ عام 2013، على وقعِ تسارُع المُهل، وصولاً إلى يوم الحسم ... كل ذلك في موازاة استكمال البحث في مشروع قانون موازنة 2018، والاستعداد لمؤتمَرَي روما وباريس.

لكن، قبل الغوص في كل تلك التفاصيل، نبدأ نشرتَنا من القدس، من مدينةِ السلام التي قُرِعت مجدداً أجراسُ كنائسِها اليوم، ايذاناً بقيامةٍ لا بدَّ آتية، ولو بعد حين.

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