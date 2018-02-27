جيلبرت زوين وجعجع وريفي.. هؤلاء هم المرشحون الـ57 ليوم الثلاثاء

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أقفلت بورصة الترشيحات اليوم، بعد اثنين وعشرين يوما على فتح باب الترشيح، على 57 شخصا، من بينهم 4 نساء، من بينهن: جيلبرت زوين وستريدا جعجع.

دائرة الشمال الأولى (عكار)

1- وسيم غاندي المرعبي، عن المقعد السني.

2- وهبي خليل خليل قاطيشه، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

3- جان نقولا موسى، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

4- زيد محمد مصطفى، عن المقعد العلوي.

دائرة الشمال الثانية (طرابلس - المنية - الضنية)

1- محمد وليد عبد القادر قمر الدين، عن المقعد السني في طرابلس.

2- أشرف أحمد ريفي، عن المقعد السني في طرابلس.

3- جورج ادمون شبطيني، عن المقعد الماروني في طرابلس.

4- كمال محمد صالح الخير، عن المقعد السني في المنية.

دائرة الشمال الثالثة (البترون - الكورة - بشري - زغرتا)

1- بيار جرجس رفول، عن المقعد الماروني في زغرتا.

2- روي بهجت عيسى الخوري، عن المقعد الماروني في بشري.

3- جوزاف جرجس اسحق، عن المقعد الماروني في بشري.

4- ستريدا الياس طوق، عن المقعد الماروني في بشري.

5- فادي يوسف سعد، عن المقعد الماروني في البترون.

6- سليم عبد الله سعاده، عن مقعد الروم الأرثوذس في الكورة.

7- فادي عبد الله كرم، عن مقعد الروم الأرثوذكس في الكورة.

دائرة بيروت الأولى (المدور والرميل والصيفي والمرفأ والأشرفية)

1- عماد نعيم واكيم، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

دائرة بيروت الثانية (رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المصيطبة، المرفأ، الباشورة)

1- كريم نصر الله مجدلاني، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

2- نزيه نقولا نجم، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

3- خالد سعيد ممتاز، عن المقعد السني.

4- سعيد علي حلبي، عن المقعد الدرزي.

5- أمين محمد شري، عن المقعد الشيعي.

6- رنا محمد سمير شميطلي، عن المقعد السني.

7- جهاد علي حمود، عن المقعد الشيعي.

8- خالد ابراهيم حتقير، عن المقعد السني.

دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان)

1- منصور فؤاد غانم البون، عن المقعد الماروني في كسروان.

2- شوقي جرجي الدكاش، عن المقعد الماروني في كسروان.

3- جلبرت موريس زوين، عن المقعد الماروني في كسروان.

4- جان نسيب الحواط عن المقعد الماروني في جبيل.

دائرة جبل لبنان الثانية (المتن)

1- ماجد إدي فالق أبي اللمع، عن المقعد الماروني.

2- رازي وديع الحاج، عن المقعد الماروني.

3- ندى خطار غريب، عن المقعد الماروني.

4- أنطوان حبيب حداد، عن مقعد الروم الكاثوليك.

دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)

1- بيار رشيد بو عاصي، عن المقعد الماروني.

2- جوزف أنطوان وانيس، عن المقعد الماروني.

دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه)

1- أنيس وديع نصار، عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه.

2- جورج جميل عدوان، عن المقعد الماروني في الشوف.

3- مازن محمد نصر الدين، عن المقعد السني في الشوف.

دائرة البقاع الأولى (زحلة)

1- خليل جورج الهراوي، عن المقعد الماروني.

2- نبيل الياس الحداد، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

3- إدي بوغوس دمرجيان، عن مقعد الأرمن الأرثوذكس.

4- كمال حسن الميس، عن المقعد السني.

5- محمد علي أحمد ميتا، عن المقعد السني.

6- جورج إيلي عقيص، عن مقعد الروم الكاثوليك.

دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)

1- إيلي طانوس لحود، عن المقعد الماروني.

دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل)

1- انطوان البدوي حبشي، عن المقعد الماروني.

2- حسين محمد صلح، عن المقعد السني.

3- محمد ديب نصر الله، عن المقعد الشيعي.

4- حسين علي الحاج حسن، عن المقعد الشيعي.

5- ابراهيم علي الموسوي، عن المقعد الشيعي.

6- غازي محمد زعيتر، عن المقعد الشيعي.

7- عادل محمد بيان، عن المقعد السني.

دائرة الجنوب الأولى (جزين - صيدا)

1- عجاج جرجي حداد، عن مقعد الروم الكاثوليك في جزين.

2- صلاح نقولا جبران، عن المقعد الماروني في جزين.

دائرة الجنوب الثانية (صور - قرى صيدا)

1- نواف محمود الموسوي، عن المقعد الشيعي في صور.

دائرة الجنوب الثالثة (النبطية - بنت جبيل - مرجعيون وحاصبيا)

1 - عباس محمد شرف الدين، عن المقعد الشيعي في مرجعيون وحاصبيا.

2 - شادي جرجس مسعد، عن مقعد الروم الأرثوذكس في مرجعيون وحاصبيا.

3 - أحمد محمد مراد، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.