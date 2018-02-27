جيلبرت زوين وجعجع وريفي.. هؤلاء هم المرشحون الـ57 ليوم الثلاثاء

أقفلت بورصة الترشيحات اليوم، بعد اثنين وعشرين يوما على فتح باب الترشيح، على 57 شخصا، من بينهم 4 نساء، من بينهن: جيلبرت زوين وستريدا جعجع.
دائرة الشمال الأولى (عكار)
1- وسيم غاندي المرعبي، عن المقعد السني.
2- وهبي خليل خليل قاطيشه، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
3- جان نقولا موسى، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
4- زيد محمد مصطفى، عن المقعد العلوي.
دائرة الشمال الثانية (طرابلس - المنية - الضنية)
1- محمد وليد عبد القادر قمر الدين، عن المقعد السني في طرابلس.
2- أشرف أحمد ريفي، عن المقعد السني في طرابلس.
3- جورج ادمون شبطيني، عن المقعد الماروني في طرابلس.
4- كمال محمد صالح الخير، عن المقعد السني في المنية.
دائرة الشمال الثالثة (البترون - الكورة - بشري - زغرتا)
1- بيار جرجس رفول، عن المقعد الماروني في زغرتا.
2- روي بهجت عيسى الخوري، عن المقعد الماروني في بشري.
3- جوزاف جرجس اسحق، عن المقعد الماروني في بشري.
4- ستريدا الياس طوق، عن المقعد الماروني في بشري.
5- فادي يوسف سعد، عن المقعد الماروني في البترون.
6- سليم عبد الله سعاده، عن مقعد الروم الأرثوذس في الكورة.
7- فادي عبد الله كرم، عن مقعد الروم الأرثوذكس في الكورة.
دائرة بيروت الأولى (المدور والرميل والصيفي والمرفأ والأشرفية)
1- عماد نعيم واكيم، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
دائرة بيروت الثانية (رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المصيطبة، المرفأ، الباشورة)
1- كريم نصر الله مجدلاني، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
2- نزيه نقولا نجم، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
3- خالد سعيد ممتاز، عن المقعد السني.
4- سعيد علي حلبي، عن المقعد الدرزي.
5- أمين محمد شري، عن المقعد الشيعي.
6- رنا محمد سمير شميطلي، عن المقعد السني.
7- جهاد علي حمود، عن المقعد الشيعي.
8- خالد ابراهيم حتقير، عن المقعد السني.
دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان)
1- منصور فؤاد غانم البون، عن المقعد الماروني في كسروان.
2- شوقي جرجي الدكاش، عن المقعد الماروني في كسروان.
3- جلبرت موريس زوين، عن المقعد الماروني في كسروان.
4- جان نسيب الحواط عن المقعد الماروني في جبيل.
دائرة جبل لبنان الثانية (المتن)
1- ماجد إدي فالق أبي اللمع، عن المقعد الماروني.
2- رازي وديع الحاج، عن المقعد الماروني.
3- ندى خطار غريب، عن المقعد الماروني.
4- أنطوان حبيب حداد، عن مقعد الروم الكاثوليك.
دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)
1- بيار رشيد بو عاصي، عن المقعد الماروني.
2- جوزف أنطوان وانيس، عن المقعد الماروني.
دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه)
1- أنيس وديع نصار، عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه.
2- جورج جميل عدوان، عن المقعد الماروني في الشوف.
3- مازن محمد نصر الدين، عن المقعد السني في الشوف.
دائرة البقاع الأولى (زحلة)
1- خليل جورج الهراوي، عن المقعد الماروني.
2- نبيل الياس الحداد، عن مقعد الروم الأرثوذكس.
3- إدي بوغوس دمرجيان، عن مقعد الأرمن الأرثوذكس.
4- كمال حسن الميس، عن المقعد السني.
5- محمد علي أحمد ميتا، عن المقعد السني.
6- جورج إيلي عقيص، عن مقعد الروم الكاثوليك.
دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)
1- إيلي طانوس لحود، عن المقعد الماروني.
دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل)
1- انطوان البدوي حبشي، عن المقعد الماروني.
2- حسين محمد صلح، عن المقعد السني.
3- محمد ديب نصر الله، عن المقعد الشيعي.
4- حسين علي الحاج حسن، عن المقعد الشيعي.
5- ابراهيم علي الموسوي، عن المقعد الشيعي.
6- غازي محمد زعيتر، عن المقعد الشيعي.
7- عادل محمد بيان، عن المقعد السني.
دائرة الجنوب الأولى (جزين - صيدا)
1- عجاج جرجي حداد، عن مقعد الروم الكاثوليك في جزين.
2- صلاح نقولا جبران، عن المقعد الماروني في جزين.
دائرة الجنوب الثانية (صور - قرى صيدا)
1- نواف محمود الموسوي، عن المقعد الشيعي في صور.
دائرة الجنوب الثالثة (النبطية - بنت جبيل - مرجعيون وحاصبيا)
1 - عباس محمد شرف الدين، عن المقعد الشيعي في مرجعيون وحاصبيا.
2 - شادي جرجس مسعد، عن مقعد الروم الأرثوذكس في مرجعيون وحاصبيا.
3 - أحمد محمد مراد، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.