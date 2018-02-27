أبي رميا أطلق محركا بحثيا وظيفيا: لاعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية للاستخدام

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أطلق رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا، محركا بحثيا وظيفيا "www.stayingleb.com" لتأمين فرص العمل لدى الشباب اللبناني، بالتعاون مع جمعية الطاقات الشبابية للتنمية "YED" برعاية جمعية "مسار" و"يونيسيف"، في حضور وزير العمل محمد كبارة ممثلا بربيع كبارة، المدير العام للمكتبة الوطنية حسان عكرا، المدير العام رئيس مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران ممثلا برئيس مصلحة مياه جبيل صخر جرمانوس، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مارتينوس المهندس ادغار الحاج، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران، رئيس مكتب جبيل في مديرية أمن الدولة الرائد ربيع الياس، رئيس مركز الدفاع الوطني في جبيل شكيب غانم ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد من الفاعليات الاجتماعية والمهتمين.

عماد

بعد النشيد الوطني وكلمة عريفة الاحتفال جيسي ابي رميا، ألقى رئيس جمعية "YED" هاني عماد كلمة، أشار فيها الى أن "الواضح وضوح الشمس لكل من يتعاطى في الشؤون الشبابية، أن هم الشباب الأول هو الدخول الى سوق العمل وإيجاد وظيفة ينطلقون منها لتأسيس حياتهم المهنية والإجتماعية. يقول فكتور هوغو ان من "يفتح باب مدرسة يقفل باب سجن"، ونضيف على هذه المقولة ان من يفتح باب التوظيف يهب الامل والحياة الكريمة للشباب اللبناني ويقفل باب الهجرة".

وقال: "ليس خافيا على احد ان ظاهرة تصدير الادمغة التي يعني منها الوطن، انما سببها الرئيسي هو البطالة وغياب فرص العمل، وجاءت مضاربة اليد العاملة الأجنبية لتضاعف مأساة الشباب اللبناني الذي اصبح همه الوحيد إيجاد حياة أفضل في بلد أفضل ما يلبث أن يصبح وطنه النهائي".

اضاف: "أذكر جيدا سعادة النائب أننا في اجتماعنا معك للتباحث في شؤون الشباب وتحديد حاجاتهم كونك رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية وحامل هموم الشباب اللبناني، أذكر جيدا أنك أخبرتنا أن وجع الشباب الأساسي هو وجع اقتصادي معيشي قبل أي شيء أخر وانه للشباب همان اساسيان، هما الوظيفة والسكن".

كبارة

وقال ربيع كبارة: "لطالما تميز لبناننا بغناه الفكري وطاقاته البشرية منذ عقود مضت وحتى يومنا هذا، وحيث اعتبر لبنان المخزون الاقليمي لمختلف المهارات وبمستويات مختلفة"، معتبرا أن "الانتشار اللبناني في دول العالم شكل الدليل القاطع على تميز العمالة اللبنانية ونجاحها".

اضاف: "مع النمو الفكري والعلمي في السنوات الاخيرة وتطور وسائل التعليم، لاحظنا نموا كبيرا لدى خريجي الجامعات والمعاهد اللبنانية، وتزامن هذا النمو للأسف مع ركود اقتصادي وأزمة عالمية أثرت سلبا على فرص العمل في لبنان، ودول الخليج التي كانت تستوعب عددا كبيرا من المهارات اللبنانية في قطاعات مختلفة".

وكشف أن "لبنان بات يعاني من نسب بطالة قياسية لم تمر به سابقا، فأصبح من الواجب العودة الى الأسباب العديدة التي أدت الى هذا الارتفاع الحاد ومنها على سبيل المثال انخفاض أسعار النفط العالمية".

شيا

وتحدث رئيس جمعية "مسار" ورئيس بلدية صوفر كمال شيا عن مشروع "الشباب مواطنو اليوم" والذي هو مشروع شراكة بين جمعية "مسار" ومنظمة اليونيسيف، يتم تنفيذه في مناطق البداوي وبدغان وجبيل والهرمل وصيدا القديمة والقاع خلال فترة اذار 2017-شباط 2018". وأشار الى ان "المشروع يهدف الى تمكين الشباب ليكونوا فاعلين في عملية التنمية المحلية، وتأمين مساحة تلاقي لهم من مختلف المناطق اللبنانية من أجل التفاعل والتكامل، وأيضا تشجيع المبادرات والجمعيات الخيرية".

أبي رميا

ثم تحدث النائب أبي رميا، فلفت الى أن "في لبنان هناك المؤسسة الوطنية للاستخدام التي تقوم برسم السياسات لخلق فرص عمل في لبنان وتوجيه هذه السياسة لتكون الجسر بين المؤسسات والشركات من أجل تأمين العمل لطالبيه. وقد زرت هذه المؤسسة عدة مرات في بدارو وطرابلس، وعلى الرغم من الموارد البشرية المتوافرة داخلها، لكنها تقريبا شبه عاطلة عن العمل والملاك فيها غير كاف، وندعو الى أن يكون لها مكاتب في كل لبنان، وعندها يعود النائب الى عمله التشريعي ليس كما هو الحال راهنا كجسر عبور للتوظيف في لبنان".

وقال: "انطلاقا من هذا الواقع، وبصفتي رئيس لجنة الشباب والرياضة في المجلس النيابي، قمت بمداخلات واجتماعات في البرلمان من أجل اعلان حالة طوارىء شبابية في لبنان. وعوض أن نذهب الى المناكفات السياسية التي لها علاقة بصراع المحاور الاقليمية والقتال في سوريا، انما الشعب اللبناني يهمه حياته اليومية الكريمة، واذا مجلس النواب لم يأخذ على عاتقه هذا الملف نكون نساهم في هجرة الشباب اللبناني للقضاء على مستقبل لبنان. في حين أن في كل بلدان العالم تتم المساءلة والمحاسبة من قبل الشعب طبقا لنسبة البطالة، اذ عندما يصل مسؤول الى سدة المسؤولية فانه يتعهد بتخفيض نسبة البطالة أما عندنا فلا أحد يعرف الأرقام بواقعية".

وأكد "في حال انتخبت نائبا في الولاية النيابية المقبلة، سأكون من جديد حاملا لهذا الهم على أكتافي، لأن أولوية الأولويات اليوم هي ترسيخ الشباب اللبناني في وطنه". وأكد أن "شباب لبنان تخطوا المناكفات والانقسامات السياسية، وعلى مدى سنوات كانوا يدرسون ما هي همومهم، والقواسم المشتركة التي تجمعهم، وبعد 12 سنة من الجهد، أطلق كل ممثلي المنظمات الشبابية في كل الأحزاب والتيارات السياسية وثيقة السياسة الشبابية التي أقرت في نيسان 2012 متضمنة 137 توصية متعلقة بأمور لها صلة بالطبابة والنقل وغيرها، والهم الأساسي للشباب اللبناني كان السكن والعمل، وفي العمل يجب ان يكون لدينا هذه الثورة التي سنطلقها، اما على صعيد السكن فقد تقدمت باقتراح قانون يرغم الدولة على انشاء مساكن شبابية في كل قضاء كما هو حاصل في كل الدول الراقية والحضارية، وهذا القانون حضرته وهو في طور الدراسة داخل اللجان النيابية، مع الأمل أن يقر في بداية ولاية المجلس النيابي الجديد، وسأكون الصوت الصارخ من أجل اقراره ومتابعة تنفيذه، ليكون لشباب لبنان امكانية العمل والسكن في آن".