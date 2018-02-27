"تفه على هالايام".. هجوم عنيف من مي شدياق!

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ردّت الاعلامية مي شدياق على المؤتمر الصحافي الذي عقده اللواء جميل السيّد معلنا فيه ترشّحه للانتخابات النيابية والتزامه خط المقاومة فقالت في تغريدة عبر تويتر:"رجل مخابرات النظام الأمني السوري يستبق وصوله إلى البرلمان بمؤتمر صحافي يصرّ فيه على تذكيرنا بزمن الاحتلال...أسوأ مشهد وافظع منطق...يتنطح في الكلام عن الفساد متناسيا الاصوات التي تسأله من اين لك هذا؟".

وأضافت:"ما حدا خايف منك ومن امثالك، العالم بالاحرى قرفانة منك ومن يللي رح يجيبك...تقول تفهههه معك حق:تفههه على هالايام يللي وصلنالا".

وتابعت:"قال هو راح على الآخرة ورجع...وقاحة ما بعدها وقاحة على لسان من ساهم مع المحتل والحليف في ارسال الناس الى الآخرة".

وأرفقت شدياق تغريداتها بهاشتاغ "#نرفض_ان_تسيل_دماء_شهدائنا_ مرتين".