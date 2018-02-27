living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انتخابات 2018: بالأسماء - 35 مرشحاً ليوم الثلاثاء

27
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رست بورصة الترشيحات في وزارة الداخلية والبلديات على 35 مرشحا: خالد سعيد ممتاز (بيروت2-سني)، كمال حسين الميس (زحلة-سني)، سليم عبد الله سعاده (كورة-أرثوذكس)، جورج إدمون شبطيني (طرابلس-ماروني)، منصور فؤاد غانم البون (كسروان-ماروني)، محمد ديب نصر الله (بقاع غربي-شيعي)، كمال محمد صالح الخير (المنية-سني)، وسيم غاندي المرعبي (عكار-سني)، جان نسيب الحواط (جبيل-ماروني)، سعيد علي حلبي (بيروت2-درزي)، أنطوان حبيب حداد (المتن-روم كاثوليك)، محمد وليد عبد القادر فخر الدين (طرابلس –سني)، أشرف أحمد ريفي (طرابلس-سني)، نواف محمود الموسوي(صور-شيعي)، رنا محمد سمير شميطلي (بيروت2-سني)، عماد نديم واكيم (بيروت1-روم أرثوذكس)، أنيس وديع نصار (عاليه- روم أرثوذكس)، أنطون البدوي حبشي (بعلبك الهرمل-ماروني)، فادي عبد الله كرم (الكورة-روم أرثوذكس)، ماجد أدي فايق أب اللمع (المتن-ماروني)، رازي وديع الحج (المتن-ماروني)، إدي بوغوس ديميرجيان (زحلة-أرمن أرثوذكس)، محمد وليد عبد القادر قمر الدين (طرابلس-سني)، جان نقولا موسى (عكار-روم أرثوذكس)، شادي جرجس مسعد (مرجعيون حاصبيا-روم أرثوذكس)، أحمد محمد مراد (بنت جبيل- شيعي)، عادل محمد بيان (بعلبك الهرمل-سني)، جهاد علي حمود (بيروت 2-شيعي)، روي بهجت عيسى الخوري (بشري-ماروني)، جوزيف أنطوان ونّيس (بعبدا-ماروني)، بيار جرجس رفول (زغرتا-ماروني)، جيلبرت موريس زوين (كسروان-ماروني)، نزيه نقولا نجم (بيروت2-أرثوذكس)، محمد على أحمد النينا (زحلة-سنة)، خالد ابراهيم حنقير(بيروت2-سني).

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout