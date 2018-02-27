انتخابات 2018: بالأسماء - 35 مرشحاً ليوم الثلاثاء

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رست بورصة الترشيحات في وزارة الداخلية والبلديات على 35 مرشحا: خالد سعيد ممتاز (بيروت2-سني)، كمال حسين الميس (زحلة-سني)، سليم عبد الله سعاده (كورة-أرثوذكس)، جورج إدمون شبطيني (طرابلس-ماروني)، منصور فؤاد غانم البون (كسروان-ماروني)، محمد ديب نصر الله (بقاع غربي-شيعي)، كمال محمد صالح الخير (المنية-سني)، وسيم غاندي المرعبي (عكار-سني)، جان نسيب الحواط (جبيل-ماروني)، سعيد علي حلبي (بيروت2-درزي)، أنطوان حبيب حداد (المتن-روم كاثوليك)، محمد وليد عبد القادر فخر الدين (طرابلس –سني)، أشرف أحمد ريفي (طرابلس-سني)، نواف محمود الموسوي(صور-شيعي)، رنا محمد سمير شميطلي (بيروت2-سني)، عماد نديم واكيم (بيروت1-روم أرثوذكس)، أنيس وديع نصار (عاليه- روم أرثوذكس)، أنطون البدوي حبشي (بعلبك الهرمل-ماروني)، فادي عبد الله كرم (الكورة-روم أرثوذكس)، ماجد أدي فايق أب اللمع (المتن-ماروني)، رازي وديع الحج (المتن-ماروني)، إدي بوغوس ديميرجيان (زحلة-أرمن أرثوذكس)، محمد وليد عبد القادر قمر الدين (طرابلس-سني)، جان نقولا موسى (عكار-روم أرثوذكس)، شادي جرجس مسعد (مرجعيون حاصبيا-روم أرثوذكس)، أحمد محمد مراد (بنت جبيل- شيعي)، عادل محمد بيان (بعلبك الهرمل-سني)، جهاد علي حمود (بيروت 2-شيعي)، روي بهجت عيسى الخوري (بشري-ماروني)، جوزيف أنطوان ونّيس (بعبدا-ماروني)، بيار جرجس رفول (زغرتا-ماروني)، جيلبرت موريس زوين (كسروان-ماروني)، نزيه نقولا نجم (بيروت2-أرثوذكس)، محمد على أحمد النينا (زحلة-سنة)، خالد ابراهيم حنقير(بيروت2-سني).