سجن النساء: "الموسيقى والسلام"

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أحيَت جمعيّة عدل ورحمة بالتعاون مع جمعية Family Care Lebanon (رعاية الأسرة اللبنانية) حفل موسيقي داخل سجن النساء-بعبدا تحت عنوان "الموسيقى والسلام".

تخلّل الحفل عزف موسيقى الجاز والبوب والكلاسيكية من قبل العازفتين القادمتين من سويسرا. خيّم على أجواء السجن أوقات من السعادة والراحة، مما ساهم في تجاوب السجينات مع أداء الفنّانتين، من خلال الغناء والرقص.

رأت رئيسة قسم العمل الاجتماعيّ في جمعيّة عدل ورحمة السيدة ماريانا طراد، هذا الحدث بمثابة خطوة إيجابيّة نحو الأمام، لأنّ الموسيقى بامكانها أن تكون وسيلةً لمرافقة ومتابعة وتأهيل السجناء، مما يعزّز لديهم الشعور ببعض الأمل والسكينة. أخيراً شكرت السيّدة طراد جميع المساهمين في إنجاح هذا الحفل، لاسيّما المسؤولين عن سجن النساء-بعبدا.