رئيس الجمهورية عرض أوضاع القضاء مع رئيس مجلس القضاء الاعلى والقاضي فهد اطلعه على اطلاق الاحتفال بمئوية محكمة التمييز

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الرئيس عون مخاطباً كركلا: أعمالكم تحاكي تاريخ لبنان وحضارته ولبنان يغتني بفنانيه ومثقفيه وعلمائه

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد اوضاع السلطة القضائية وعمل المحاكم وقصور العدل وعدداً من المواضيع التي تهم الجسم القضائي، ومنها مشروع موازنة 2018 وتحديد الحد الاقصى للمنح والمساعدات المدرسية والتعليمية في ما خص القضاء الوارد فيها، اضافة الى مشروع سلسلة الرتب والرواتب الموجود في وزارة المال.

واشار القاضي فهد الى انه اطلع الرئيس عون على مشاركته في مؤتمر سيعقد في دكار عاصمة السنغال في 1 و 2 آذار المقبل حول دور المحاكم العليا في الوقاية من الارهاب ومكافحته، وكذلك مشاركته في مؤتمر فيينا حول اطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء في 9 و 10 نيسان المقبل، حيث سيكون للبنان كلمة فيه بعد ان نفذ مجلس القضاء الاعلى جميع الخطوات الرامية الى تعزيز نزاهة القضاة الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

ولفت القاضي فهد الى ان مجلس القضاء سوف يطلق هذه السنة احتفالات بمئوية محكمة التمييز، وسيقام احتفال بحضور الرؤساء الاوائل للمحاكم العليا العربية والرؤساء الاوائل للمحاكم العليا في الدول الفرانكوفونية وفي بعض الدول التي تم توقيع اتفاقيات توأمة معها.

النائبة بهية الحريري

الى ذلك شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات سياسية واجتماعية، فاستقبل الرئيس عون النائبة بهية الحريري واجرى معها جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد، وفي صيدا والجنوب خصوصا.

النائب نقولا غصن

كذلك استقبل الرئيس عون النائب نقولا غصن وتداول معه في مواضيع الساعة.

عبد الحليم كركلا

وفي قصر بعبدا، الفنان عبد الحليم كركلا على رأس وفد من فرقة كركلا اللبنانية، الذي اطلع رئيس الجمهورية على النشاطات التي تقوم بها الفرقة خارج لبنان والتي تستهلها بزيارة الى الصين لتقديم اوبريت " طريق الحرير" على اهم مسرح للاوبرا في العالم يتسع لما يزيد عن 4 الاف مشاهد. كذلك ستقدم الفرقة اوبريت الف ليلة وليلة في قصر المؤتمرات في باريس، على ان تنتقل بعد ذلك الى الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا لتقديم عروضها الفنية.

وقد هنأ الرئيس عون السيد عبد الحليم كركلا على الابداعات الفنية التي تقدمها فرقته وحضورها الدولي الذي يرفع اسم لبنان والفنانين عاليا، منوهاً بمسيرتها وأعمالها الراقية التي تحاكي تاريخ لبنان وحضارته، متمنياً للسيد كركلا كل التوفيق في عروضه العالمية، وداعياً إياه إلى المزيد من العطاء والابداع الذي يحمل بصماته المميزة، وأسلوبه الفني الرفيع.

وختم بالقول: " إن لبنان يغتني بفنانيه ومثقفيه وعلمائه، فهم صورة وطن متجذر في العالم بما ينشره أبناؤه من ذاتهم وابداعهم".

جمعية عزت مزهر للفنون

واستقبل الرئيس عون وفدا من جمعية عزت مزهر للفنون برئاسة السيدة سمر عطايا مزهر التي اطلعت رئيس الجمهورية على اعمال الجمعية ونشاطاتها، ومنها اصدار كتاب للفنان الراحل عزت مزهر بثلاث لغات، وافتتاح معرض فني للمنحوتات والرسوم، وزرع شجرة زيتون باسم الفنان الراحل في جامعة " الالبا" في سن الفيل . واشارت الى ان توقيع الكتاب سيقام في الجناح اللبناني في صالون باريس للكتاب.

ونوه الرئيس عون بعطاءات الفنان الراحل عزت مزهر، وبما قدمه للفن اللبناني من نتاج مبدع.