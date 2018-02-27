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انتخابات 2018: جميل السيّد يكشف تفاصيل عن ترشّحه وعن اللائحة!

27
FEBRUARY
2018
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اشار المدير العام السابق للامن العام والمرشح المستقل عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك الهرمل اللواء جميل السيد إلى انه "عندما عُرض عليّ الترشح للانتخابات النيابية في العام 2005 رفضت ذلك باعتبار اننا كنا في مرحلة اتهام سياسي ولا اريد حصانة وقلت لهم انه ليس من مصلحتنا ان نبدو وكأننا خائفين من امر ما"، لافتا الى انه "لو كنت اعلم انهم لا يريدون الحقيقة في قضية اغتيال رفيق الحريري لذهبت الى الحصانة"، كاشفا انه " في العام طرح نجلي المحامي مالك السيد ان اترشح من داخل المعتقل ولكن رفضت الامر حتى لا اعرقل خروجي من السجن وخرجت في 29 نيسان وكانت فترة الترشح قد انتهت".


وفي مؤتمر صحافي اكد السيد انه "لم اقم باتصال مباشر او غير مباشر باحد في لبنان او سوريا من اجل هذا الاستحقاق ومن يريد ان يصدق فليصدق والتحالف الذي ولد اليوم ولد على اساس قناعات مشتركة وانا مرشح مستقل في تحالف لائحة بعلبك الهرمل وهذا يعني اني لست عضوا في اي كتل سنتنج عن اللائحة ولكن هذا لا يعني اني مرشح محايد او وسطي بل انا ضمن نقس الخط المقاوم"، مؤكدا انه "مقتنع بضرورة وجود جيش قوي ولكن للاسف ممنوع على الجيش اميركيا واوروبيا ان يمتلك اي سلاح يشكل ردع لاسرائيل".

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