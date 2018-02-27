فاجعة تهز الجنوب.. ابن الـ 4 أشهر "نام وما فاق"!

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استفاقت بلدة الخرايب على خبر وفاة الطفل الرضيع عباس بلال شومان (4 أشهر). وما زال سكان البلدة تحت تأثير الصدمة، فلا احد يعلم ما الذي جرى، والجميع يتاهمسون "نام عباس وما فاق"!

وفي التفاصيل أنّ الرضيع إبن الاربعة اشهر نام كالعادة مساء السبت بعدما اطعمته والدته، الا ان صباح الاحد لم يمر كما يجب، حيث لاحظت الوالدة ان طفلها تأخر في الاستيقاظ، وعندما اقتربت منه لتوقظه لم يستجب لها.

عندها، سارعت الوالدة الى اخبار العائلة حيث تم نقله الى طبيب البلدة، فكشف عليه وتبيّن له ان الطفل فارق الحياة منذ ساعات، فيما بقي السبب مجهولاً.

وشيعت بلدة الخرايب بالامس الرضيع عباس بمشاركة حاشدة من اهالي البلدة والعائلة.





(بنت جبيل)