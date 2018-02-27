الوزير الإقتصاد يوقع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وOrient Swiss SARL

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عقد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري مؤتمراً صحفياً للإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ممثلة برئيسها السيد محمد شقير و Orient Swiss SARL ممثلة بمديرها العام في لبنان السيد بشير أبي خليل.

وأعلن الوزير رائد خوري أن: "منصة Zoodel هي عبارة عن برنامج يُعرّف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمنتجات اللبنانية على أسواق غير كلاسيكية في دول طريق الحرير. كما وستهدف هذه المنصة الى تسهيل عملية التسويق والتصدير والاستيراد بأسعار أقل من الطريقة التقليدية اضافة الى تبادل المعلومات التجارية عن كافة الصناعات اللبنانية." وأضاف: "نحن كوزارة اقتصاد وغرفة تجارة وصناعة وزراعة نشجع هذه المبادرة وسنعمل على تسهيل الزيارات التي ستقوم بها الشركة الى كافة المناطق اللبنانية ليتم شبك اكبر عدد ممكن من الشركات."

وبدوره شدّد السيد محمد شقير على أهمية توقيع هذه الاتفاقية التي تفتح أمام لبنان آفاق وعشرات الأسواق الجديدة.

وشكر السيد بشير أبي خليل الدولة اللبنانية التي تدعم هذا المشروع وتساعد المؤسسات اللبنانية على الدخول في العالم الرقمي الحديث.