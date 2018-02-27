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حاول إغتصاب جارته في بيروت امام طفلها!

27
FEBRUARY
2018
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خاص "رادار سكوب":

كان داخل شقته في العمارة ذاتها التي تقطنها جارته مع عائلتها داخل غرفة على السطح حين "وسوَس" له الشيطان الصعود إليها مستغلاً غياب زوجها ليقدم على إغتصابها، لكن قدر السورية "م.ا" أسعفها من ذلك في اللحظة الأخيرة.

وبحسب القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب والذي حصل موقع "رادار سكوب" على نسخة منه، فقد جاء فيه أن اللبناني "أ.أ" صعد نحو غرفة الضحية في إحدى عمارات منطقة كليمنصو - بيروت، حيث وجد "م.ا" ممدة على الأرض وإلى جانبها طفلها الصغير يلهو، فاقترب منها لممارسة الجنس معها بعد ان فك حزام بنطاله لينقض عليها قبل أن تبدأ بالصراخ فقام بإسكاتها والطلب منها عدم إخبار زوجها بما حصل وفر إلى شقته.

بعد نحو 10 دقائق وفيما كان يهم بالخروج من شقته وجد زوج المرأة أمام بابه فقام الأخير بضربه ودفعه بإتجاه الحائط ما أدى إلى حدوث جرحاً عميقاً في رأسه فنُقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وخلال أخذ إفادته الأولية أكد "أ.أ" ان الزوج قام بضربه بساطور أحضره معه .

وفي الإفادة الثانية عاد وإعترف بأنه كذب في الإفادة الأولية موضحاً أن الزوج لم يضربه بساطور بل هدده به ودفعه بإتجاه الحائط فقط ما تسبب له بآذى في رأسه.

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