إيفانكا ترامب: هذا سؤال غير لائق لابنة رئيس

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أعلنت إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنها تصدق نفي والدها ارتكاب سوء السلوك الجنسي، مشيرة إلى أن توجيه هذا السؤال لابنة رئيس أمر "غير لائق".

وأدلت إيفانكا، التي ترأست وفد الولايات المتحدة الأميركية في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ، بتصريحاتها في مقابلة بثت، الاثنين، على شبكة إن بي سي.

ورداً على سؤال عما إذا كانت تصدق النساء اللواتي اتهمن الرئيس ترمب بسوء السلوك الجنسي، وصفت إيفانكا السؤال بأنه "من غير المناسب للغاية توجيهه إلى ابنة".

وتابعت إيفانكا: "أصدق والدي، وأعرف والدي. أعتقد أنني أملك الحق كابنة في أن أصدق والدي".

وكان الرئيس الأميركي قد اتهم بارتكاب سلوك غير لائق من قبل أكثر من 12 امرأة، إلا أنه أنكر هذه المزاعم.