إطلاق مسابقة جائزة IAAF AWARDS لمؤسسة إيناس أبو عياش الخيرية في جامعة البلمند. أبو عياش: المؤسسة والجامعة عهد ووعد

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أوغاسبيان: يجب الحلم بهدف من أجل تحقيقه

كرم: ارتفع مستوى التعليم في المنطقة بفضل جامعة البلمند

البلمند، 27 شباط 2018: أطلقت مؤسسة إيناس أبو عياش الخيرية مسابقة للطلاب الجامعيين المبدعين من أجل المساهمة في بناء قدراتهم وتشجيعهم على القيام بمشاريع ابتكارية، في جامعة البلمند بحضور السيدة إيناس أبو عياش، رئيسة مؤسسة إيناس أبو عياش الخيرية، والوزير جان اوغاسبيان، وزير شؤون المرأة، والنائب فادي كرم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التنمية والعلاقات العامة الدكتور ميشال نجّار، إضافة إلى عمداء كليات ومدراء في جامعة البلمند وأساتذة وطلاب.

في البداية، تمّ عرض فيلم وثائقي عن أهداف مباراة IAAF Awards لاختيار أفضل مشروع من خمسة مشاريع من جامعة البلمند، ودعمها من أجل تحقيق حلم الطلاب المبدعين ومساعدتهم على تنفيذ مشاريعهم، بعد القيام بدراستها من قبل اللجنة المختصة.

عبّرت السيدة إيناس أبو عياش، في كلمتها، عن افتخارها بتدشين شراكة جديدة بين مؤسستها وجامعة البلمند، وقالت: "إنني أفتخر بالتعاون مع هذا الصرح العلمي المتقدم الذي يساهم بتحقيق أحلام وطموحات الطلاب الشباب الذين لديهم كل الحق أن يتجرؤوا ويحلموا". وأضافت بأن مؤسسة إيناس أبو عيّاش ستتعاون مع إدارة جامعة البلمند وطلابها من أجل أن ينطلق الإبداع على مستوى الوطن وأبعد من الوطن، مشيرة إلى أن بين المؤسسة والجامعة عهد ووعد خاتمة بالقول: "عهدنا أن نتابع المسيرة سوياً، مسيرة الحلم والابداع والطموح، والوعد أن المشاريع الفائزة ستتحقق".

بدوره، أشار وزير شؤون المرأة جان أوغاسابيان إلى ضرورة الحلم بهدف لتحقيقه وعند تحقيق الهدف يجب التفكير بهدف آخر لتحقيقه. وتحدث الوزير أوغاسابيان عن تجربته الشخصية وحث الطلاب على التفكير بأهدافهم والعمل على تحقيقها والولوج إلى مستويات أعلى من حيث الإبداع والتميز.

أما النائب الدكتور فادي كرم، فأشاد بجامعة البلمند التي رفعت المستوى العلمي في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الصرح الأكاديمي الكبير بدأ بحلم ولم يحدّه موضوع المال أو أي عائق آخر، فتحقق وأثمر نجاحاً.

وختم حديثه بالتوجه إلى الشباب داعيًا إياهم أن يضعوا أهدافاً تناسب طاقاتهم، ليتمكنوا من النجاح، ودعاهم إلى التحلي بالعلم والمعرفة من أجل رسم طريقهم للنجاح.

وسيتم اختيار المشاريع المرشحة في الجامعة خلال شهر آب 2018 على أن تُعرض أمام اللجنة المختصة في شهر أيلول قبل أن يتم الإعلان عن المشروع الفائز بالجائزة خلال شهر تشرين الأول. وسوف تختار مؤسسة إيناس أبو عياش مشاريع فائزة من مختلف الجامعات اللبنانية ضمن هذه المبادرة.