سارق كنائس ومساجد في قبضة قوى الأمن

A + A -

أقدم مجهول على سرقة صندوق النذورات من كنيسة سيدة المعونات في محلة بولونيا.

ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة وفي خلال 24 ساعة، تمكنت دورية من مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المشتبه به في محلة الدوار، وهو:

• م. ح. ( مواليد عام 1976، لبناني)

•

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على السرقة من صناديق التبرعات في بعض كنائس المناطق التالية: سن الفيل، برمانا، زكريت، بسكنتا وسرقة صناديق التبرعات بواسطة الكسر والخلع من مساجد في: الكرنتينا، الحمرا والطريق الجديدة.

كما اعترف بسرقة مبالغ مالية من داخل سيارات عمومية وباصات في مناطق: الكرنتينا، الدورة، الضبية، أنطلياس، البوشرية، بكفيا وبصاليم.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.