إنتخابات 2018 : - تسريب لائحة ميقاتي حفز كرامي على تشكيل لائحته

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دموع الأسمر -

ما إن تسربت لائحة «العزم» المحتملة التي شكلها الرئيس نجيب ميقاتي والتي اصبحت قيد التداول يوم امس حتى باشر الوزير فيصل كرامي مشاوراته لتشكيل لائحته المستقلة والتي عرف نواتها مبدئيا مسؤول جمعية المشاريع الاسلامية طه ناجي والمسؤول في تيار المردة رفلي دياب عن المقعد الارثوذكسي.



وحتى ليل امس كانت المشاورات لدى الوزير كرامي جارية على قدم وساق لبلورة بقية اعضاء اللائحة المحتملين حيث الاسماء لا تزال بحوزة كرامي شخصيا عكس ما تم تسريبه من اسماء مغايرة للواقع، الا ان اسم النائب السابق جهاد الصمد يبقى في التداول على لائحة كرامي ولا شيء نهائي حتى الآن.



لائحة ميقاتي المبدئية لغاية ليل امس ضمت الى ميقاتي كلا من محمد نديم الجسر ورشيد المقدم وخلدون الشريف وضمت اللائحة سيدة ناشطة هي ميرفت الهوز كما ضمت عن المقعد الماروني الوزير السابق جان عبيد، وعن المقعد الارثوذكسي الوزير السابق نقولا نحاس وعن المقعد العلوي علي درويش، وعن الضنية محمد الفاضل وجهاد يوسف، وعن المنيه مصطفى عقل.



تسريب هذه اللائحة شكلت حافزا للوزير كرامي كي يعكف على تشكيل لائحته بعد ابلاغه بأفضلية تشكيل كل منهما لائحته الخاصة، بحكم القانون الجديد والصوت التفضيلي ولتأمين الفوز بنسبة جيدة من المقاعد لكل منهما. وفي هذه الحالة فان لائحة الرئيس ميقاتي يتوقع لها ان تفوز بحوالى اربعة مقاعد ولائحة الوزير فيصل كرامي ايضا بما بين ثلاثة واربعة مقاعد لاعتبار ان للرئيس ميقاتي حاصلة انتخابية تناهز الـ 35 الف ناخب، والكتلة الشعبية الناخبة المعروفة للوزير كرامي في حال العودة الى انتخابات 2009 تبلغ ايضا ما يقارب الـ 33 الف ناخب، وان تشكيل لائحتين يتم بالاتفاق بينهما.



المشهد الانتخابي في دائرة الشمال الثانية خطا خطواته الاولى نحو تظهير اللوائح وبدا ان لا احد سيتحالف مع احد، لان اي تحالف بين الاقطاب سيؤدي الى خسارة احد الحليفين بفعل الصوت التفضيلي. وحسب الاحصاءات الاخيرة التي اجريت ميدانيا ثبت ان الرئيس ميقاتي احتل المرتبة الاولى بين المرشحين ويليه اللواء اشرف ريفي ثم ثالثا الوزير فيصل كرامي ثم رابعا تيار المستقبل وخامسا الوزير محمد كبارة. وان كلا من هؤلاء يشكل لائحته الخاصة به.



فاللواء اشرف ريفي وضع نواة لائحته التي باتت معروفة وضمته الى وليد قمر الدين وعبد المنعم علم الدين ونظام مغيط وناجي غمراوي وبدر عيد عن المقعد العلوي ولم يحسم المقعد الماروني والمقعد الارثوذكسي. وعن الضنية راغب رعد وبقية الاسماء لم تحسم بعد.





