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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 27-02-2018

27
FEBRUARY
2018
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البناء


كواليس
قالت مصادر أممية إنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يجري مشاورات مع الدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي لتسمية مراقب عام للهدنة التي أعلنت بالقرار الأممي في سورية بعد تحديد دقيق للعناصر الإجرائية التي يشملها القرار، ومَن هي الجهات المعنية بتنفيذها، خصوصاً بعدما قالت العواصم المعنية فهم كلّ منها لكيفية تنفيذ التزاماتها وربطها بالتزامات أخرى تبدو كلّ الدول التي تملك حضوراً في الحرب السورية معنية بها.
خفايا
علّق نائب بارز على زيارة الموفد السعودي نزار العلولا إلى لبنان سائلاً: هل يستعيض الحريري عن علاقته مع السعودية بعلاقة جيدة دولياً مع أميركا وفرنسا وحتى مع روسيا، وجيدة عربياً مع مصر وإقليمياً مع تركيا، أم أن لا بديل عن علاقته مع السعودية التي تعطي مع قدوم العلولا إلى بيروت أوّل مؤشر لإمكانية إعادة الأمور إلى نصابها...؟

الجمهورية


تلقّى مسؤول كبير في حزب بارز لوماً من قيادته السياسية على خلفية موقف أدلى به وخلق إلتباسات داخل القاعدة الحزبية وجمهور الحزب.


رفض زعيم سياسي إشراك أحد النواب السابقين ضمن لائحته الإنتخابية رادّاً السبب الى أن التجربة السابقة مع النائب المذكور «تسبّبت له بقرحة في المعدة وتعصيب على الفاضي وعلى المليان».

اللواء


غمز
لم يعرف حتى تاريخه القرار الأخير لقطب نيابي، في ظل البلبلة في خياراته الشمالية..
همس
أسفرت الاتصالات بين حزب وسطي وتيار موالٍ إلى «لا شيء»، ويؤكد خبراء أن لا جدوى من استئنافها!
لغز
تستعين وزارة معنية بمدربين من هيئات دولية لإعداد مشرفين ورؤساء أقلام في الإنتخابات النيابية.

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