هذا ما كتبه الموفد السعودي بعد زيارة ضريح الرئيس الحريري!

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زار موفد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، يرافقه السفير السعودي لدى لبنان وليد اليعقوب والوزير المفوض في الديوان الملكي وليد البخاري، مساء اليوم ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت،

حيث كان في استقباله النائب محمد الحجار وعدنان فاكهاني.

وبعد أن تلا الفاتحة عن روح الرئيس الحريري ورفاقه الشهداء، دون الموفد السعودي كلمة في السجل الذهبي جاء فيها: "سيبقى الشهيد رفيق الحريري رمزا وطنيا وعروبيا وسيعود لبنان كما أراده الشهيد حرا ومنارة للعالم".