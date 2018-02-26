انتخابات 2018: بالاسماء: 158 مرشحاً حتى الآن بينهم 8 نساء

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بعد مرور واحد وعشرين يوماً على فتح باب الترشيح، وقبل تسعة أيّام من إقفاله، ترشّح 158 شخصاً من بينهم ثمانية نساء وتوزع المرشحون كالتالي:

* دائرة الشمال الاولى (عكار)

1- جورج انطونيوس نادر، عن المقعد الماروني.

2- مخايل انطونيوس ضاهر، عن المقعد الماروني.

3- علي خضر عمر، عن المقعد السني.

4- أسعد رامز درغام، عن مقعد الروم الارثوذكس.

5- علي أحمد أسعد، عن المقعد السني.

6- وجيه محمد البعريني، عن المقعد السني .

7- سعد حسن الخالد، عن المقعد السني.

8- محمود خضر حداره، عن المقعد السني .

9- محمد يحيه يحيه، عن المقعد السني.

10- كرم أحمد الضاهر، عن المقعد السني.

11- رولا محمد المراد، عن المقعد السني.

12- سمر خليل البيطار، عن المقعد السني.

13- زيد محمد مصطفى، عن المقعد العلوي.

14- محمد تامر تامر، عن المقعد العلوي.

15- حسين محي الدين السلوم، عن المقعد العلوي.

* دائرة الشمال الثانية (طرابلس- المنية- الضنية).

1- عبد الناصر عبد العزيز المصري، عن المقعد السني في طرابلس.

2- علي عبد الحليم الأيوبي، عن المقعد السني في طرابلس.

3- محمد كمال الدين سلهب، عن المقعد السني في طرابلس.

4- عزام احمد صبرة، عن المقعد السني في طرابلس.

5- طه عطفت ناجي، عن المقعد السني في طرابلس.

6- علي حسن نور، عن المقعد السني في طرابلس.

7- منزه جبران صوان، عن مقعد الروم الارثوذكس في طرابلس.

8- عبد الخالق محمد عبد الخالق، عن المقعد العلوي في طرابلس.

9- محمد محمود جحجاح، عن المقعد العلوي في طرابلس.

10- هشام رياض ابراهيم، عن المقعد العلوي في طرابلس.

11- راغب محمد فيصل رعد، عن المقعد السني في الضنية.

12- جهاد مرشد الصمد، عن المقعد السني في الضنية.

13- محمد احمد طلال الفاضل، عن المقعد السني في الضنية.

14- سامر مطيع فتفت، عن المقعد السني في الضنية.

15- أيمن عمر جمال، عن المقعد السني في الضنية.

16- نافذ محمد الصمد، عن المقعد السني في الضنية.

17- وليد محمد المصري، عن المقعد السني في المنية.

18- رضوان احمد حمادى علم الدين، عن المقعد السني في المنية.

* دائرة الشمال الثالثة (البترون – الكورة – بشري – زغرتا)

1- سعيد يوسف طوق، عن المقعد الماروني في بشري.

2- جو جرجي حبيب، عن مقعد الروم الأرثوذكس في الكورة.

3- سليم بك يوسف بك كرم، عن المقعد الماروني في زغرتا.

* دائرة بيروت الاولى (المدوّر والرميل والصيفي والمرفأ والاشرفية)

1- مسعود جوزف الأِشقر، عن المقعد الماروني.

2- روجه امال الشويري، عن المقعد الماروني.

3- جان ارشاك طالوزيان،عن مقعد الارمن الكاثوليك.

4- نيكولا موريس صحناوي، عن مقعد الارمن الكاثوليك.

5- زياد ريمون عبس، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

6- ميشيل جبران تويني، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

7- توفيق رزوق هندي، عن مقعد الأقليات.

8- جوزف جرجس ميرو، عن مقعد الأقليات.

9- انطوان قسطنطين بانو، عن مقعد الأقليات.

* دائرة بيروت الثانية (رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المزرعة، المصيطبة، المرفأ، الباشورة)

1- فؤاد مصطفى مخزومي،عن المقعد السني.

2- محمد أمين أنور بعاصيري، عن المقعد السني.

3- خالد محمود حمود، عن المقعد السني.

4- عدنان خضر طرابلسي، عن المقعد السني.

5- سعد الدين نمر الوزان، عن المقعد السني.

6- عصام بشير برغوت، عن المقعد السني.

7- محمد زياد وجيه العجوز، عن المقعد السني.

8- خلود موفق الوتار، عن المقعد السني.

9- مروان رفيق سلام، عن المقعد السني.

10- معروف محمود عيتاني، عن المقعد السني.

11- يوسف محمّد بيضون، ‏عن المقعد الشيعي.

12- مازن خالد التامر، عن المقعد الشيعي.

13- ربيع مصطفى بعلبكي، عن المقعد الشيعي.

14- وسام سعيد عكوش، عن المقعد الشيعي.

15- محمد مصطفى خواجة، عن المقعد الشيعي.

16- داني حسين الحاج موسى، عن المقعد الشيعي.

17- علي كمال الشاعر، عن المقعد الشيعي.

18- فيصل عفيف الصايغ، عن المقعد الدرزي.

19- زينة كمال منذر، عن المقعد الدرزي.

20- خليل أميل برمانه، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

21- نبيل رياض السبعلي، عن المقعد الانجيلي.

* دائرة جبل لبنان الاولى(جبيل – كسروان)

1- يوسف (المعروف جوزف) حنا خليل، عن المقعد الماروني في كسروان.

2- شامل رشيد روكز، عن المقعد الماروني في كسروان.

3- نعمه جورج افرام، عن المقعد الماروني في كسروان.

4- الياس جريس خليل، عن المقعد الماروني في كسروان.

5- سلفادور الكو شيحا، عن المقعد الماروني في كسروان.

6- فارس انطون سعيد،عن المقعد الماروني في جبيل.

7- وليد نجيب الخوري،عن المقعد الماروني في جبيل.

8- زياد حليم الحواط، عن المقعد الماروني في جبيل.

9- مصطفى علي الحسيني، عن المقعد الشيعي في جبيل.

10- محمود ابراهيم عواد، عن المقعد الشيعي في جبيل.

11- محمد ديب رميحي حيدر أحمد، عن المقعد الشيعي في جبيل.

* دائرة جبل لبنان الثانية (المتن)

1- سركيس الياس سركيس، عن المقعد الماروني.

2- نادين فيكتور موسى،عن المقعد الماروني.

3- ابراهيم يوسف كنعان، عن المقعد الماروني.

4- اميل جرجي كنعان، عن المقعد الماروني.

5- ميشال الياس ‏المرّ عن مقعد الروم الارثوذكس.

6- غسان إميل مخيبر، عن مقعد الروم الارثوذكس.

7- ميشال جورج مكتف، عن مقعد الروم الكاثوليك.

* دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)

1- ‏صلاح إدوار حنين، عن المقعد الماروني.‎

2- آلان جوزف عون، عن المقعد الماروني.

3- حكمت فرج ديب، عن المقعد الماروني.‎‎

4- ناجي كميل غاريوس، عن المقعد الماروني.‎

5- هادي محمد رفيق ابو الحسن، عن المقعد الدرزي.

6- سهيل أسعد الأعور، عن المقعد الدرزي.

7- فادي فخري علامة، عن المقعد الشيعي.

8- مي صبحي الخنسا، عن المقعد الشيعي.

* دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه)

1- ناجي نبيه البستاني عن المقعد الماروني في الشوف.

2- ايلي ميشال عون، عن المقعد الماروني في الشوف.

3- زياد أنطوان الشويري، عن المقعد الماروني في الشوف.

4- فريد جورج فيليب البستاني،عن المقعد الماروني في الشوف.

5- نعمة يوسف طعمة ،عن مقعد الروم الكاثوليك في الشوف.

6- بلال أحمد عبدالله، عن المقعد السني في الشوف.

7- مازن خلف شبو، عن المقعد السني في الشوف.

8- الياس عبد السلام البراج، عن المقعد السني في الشوف.

9- محمد سامي الحجار، عن المقعد السني في الشوف.

10- تيمور وليد جنبلاط، عن المقعد الدرزي في الشوف.

11- مروان محمد حمادة، عن المقعد الدرزي في الشوف.

12- الحان وليد فرحات، عن المقعد الدرزي في الشوف.

13- وئام ماهر نجيب وهاب، عن المقعد الدرزي في الشوف.

14- هنري بيار الحلو، عن المقعد الماروني في عاليه.

15- سيزار ريمون أبي خليل، عن المقعد الماروني في عاليه.

16- راجي نجيب السعد، عن المقعد الماروني في عاليه.

17- وليد أنيس خيرالله،عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه.

18- أكرم حسين شهيّب، عن المقعد الدرزي في عاليه.

* دائرة البقاع الاولى(زحلة)

1- لينا مالوك كوكجيان، عن مقعد الأرمن الارثوذكس.

2- نقولا ناصيف العموري المعلوف، عن مقعد الروم الكاثوليك.

3- نقولا ميشال فتوش، عن مقعد الروم الكاثوليك.

4- موسى ميشال فتوش، عن مقعد الروم الكاثوليك.

5- هاني محمد أبو حمدان، عن المقعد الشيعي.

6- قيصر نجيب رزق المعلوف، عن مقعد الروم الارثوذكس.

7- رضا خالد الميس، عن المقعد السني.

8- سعيد أسعد سلوم، عن المقعد السني.

9- عماد زيد ميتا، عن المقعد السني.

10- ناصيف الياس التبني، عن مقعد الروم الارثوذكس.

11- سليم جورج عون، عن المقعد الماروني.

12- سمير انطوان صادر، عن المقعد الماروني.

* دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)

1- ايلي نجيب فرزلي، عن مقعد الروم ‏الارثوذكس.

2- عبد الرحيم يوسف مراد، عن المقعد السنّي.

3- علي حسين الجاروش، عن المقعد السني.

4- علاء الدين عمر الشامي، عن المقعد السني.

5- وائل وهبي أبو فاعور، عن المقعد الدرزي.

6- فيصل سليم داود، عن المقعد الدرزي.

7- هنري يوسف شديد، عن المقعد الماروني.

* دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل)

1- شوقي طنوس الفخري، عن المقعد الماروني.

2- عباس يوسف عساف، عن المقعد الشيعي.

3- حمد علي ديب، عن المقعد الشيعي.

4- غسان اسعد البزال، عن المقعد الشيعي.

5- جميل محمد أمين أمين السيد، عن المقعد الشيعي.

6- فيصل علي الحسيني، عن المقعد الشيعي.

7- البير سامي منصور، عن مقعد الروم الكاثوليك.

8- عبدالله محمد الشل، عن المقعد السني.

* دائرة الجنوب الأولى (جزين – صيدا)

1- ايلي عيسى رزق، عن المقعد الماروني في جزين.

2- امل حكمت ابو زيد، عن المقعد الماروني في جزين.

3- زياد ميشال أسود، عن المقعد الماروني في جزين.

4- جوزيف ميلاد ميلاد يوسف متري، عن مقعد الروم الكاثوليك في جزين.

5- علي صادق الشيخ عمار، عن المقعد السني في صيدا.

* دائرة الجنوب الثانية (صور – قرى صيدا)

1- حسن محمد مازح، عن المقعد الشيعي في صور.

2- علي يوسف خريس، عن المقعد الشيعي في صور.

3- عناية محمد عز الدين، عن المقعد الشيعي في صور.

4- ميشال حنا موسى، عن مقعد الروم الكاثوليك في قرى صيدا.

5- نبيه مصطفى بري، عن المقعد الشيعي في قرى صيدا.

6- علي عادل عسيران، عن المقعد الشيعي في قرى صيدا.

* دائرة الجنوب الثالثة (النبطية- بنت جبيل- مرجعيون وحاصبيا)

1- أكرم أسعد فرحات، عن المقعد السني في مرجعيون وحاصبيا.

2- علي حسن خليل، عن المقعد الشيعي في مرجعيون – حاصبيا.

3- أنور محمد الخليل، عن المقعد الدرزي في مرجعيون وحاصبيا.

4- أسعد حليم حردان، عن المقعد الروم الارثوذكس في مرجعيون وحاصبيا.

5- قاسم عمر هاشم، عن المقعد السني في مرجعيون وحاصبيا.

6- علي احمد بزي، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.

7- صلاح مهدي نور الدين، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.

8- أيوب فهد حميد، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.

9- ياسين كامل جابر، عن المقعد الشيعي في النبطية.

10- هاني حسن قبيسي، عن المقعد الشيعي في النبطية.