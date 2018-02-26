living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انتخابات 2018: بالاسماء: 158 مرشحاً حتى الآن بينهم 8 نساء

26
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد مرور واحد وعشرين يوماً على فتح باب الترشيح، وقبل تسعة أيّام من إقفاله، ترشّح 158 شخصاً من بينهم ثمانية نساء وتوزع المرشحون كالتالي:

* دائرة الشمال الاولى (عكار)

1- جورج انطونيوس نادر، عن المقعد الماروني.

2- مخايل انطونيوس ضاهر، عن المقعد الماروني.

3- علي خضر عمر، عن المقعد السني.

4- أسعد رامز درغام، عن مقعد الروم الارثوذكس.

5- علي أحمد أسعد، عن المقعد السني.

6- وجيه محمد البعريني، عن المقعد السني .

7- سعد حسن الخالد، عن المقعد السني.

8- محمود خضر حداره، عن المقعد السني .

9- محمد يحيه يحيه، عن المقعد السني.

10- كرم أحمد الضاهر، عن المقعد السني.

11- رولا محمد المراد، عن المقعد السني.

12- سمر خليل البيطار، عن المقعد السني.

13- زيد محمد مصطفى، عن المقعد العلوي.

14- محمد تامر تامر، عن المقعد العلوي.

15- حسين محي الدين السلوم، عن المقعد العلوي.

* دائرة الشمال الثانية (طرابلس- المنية- الضنية).

1- عبد الناصر عبد العزيز المصري، عن المقعد السني في طرابلس.

2- علي عبد الحليم الأيوبي، عن المقعد السني في طرابلس.

3- محمد كمال الدين سلهب، عن المقعد السني في طرابلس.

4- عزام احمد صبرة، عن المقعد السني في طرابلس.

5- طه عطفت ناجي، عن المقعد السني في طرابلس.

6- علي حسن نور، عن المقعد السني في طرابلس.

7- منزه جبران صوان، عن مقعد الروم الارثوذكس في طرابلس.

8- عبد الخالق محمد عبد الخالق، عن المقعد العلوي في طرابلس.

9- محمد محمود جحجاح، عن المقعد العلوي في طرابلس.

10- هشام رياض ابراهيم، عن المقعد العلوي في طرابلس.

11- راغب محمد فيصل رعد، عن المقعد السني في الضنية.

12- جهاد مرشد الصمد، عن المقعد السني في الضنية.

13- محمد احمد طلال الفاضل، عن المقعد السني في الضنية.

14- سامر مطيع فتفت، عن المقعد السني في الضنية.

15- أيمن عمر جمال، عن المقعد السني في الضنية.

16- نافذ محمد الصمد، عن المقعد السني في الضنية.

17- وليد محمد المصري، عن المقعد السني في المنية.

18- رضوان احمد حمادى علم الدين، عن المقعد السني في المنية.

* دائرة الشمال الثالثة (البترون – الكورة – بشري – زغرتا)

1- سعيد يوسف طوق، عن المقعد الماروني في بشري.

2- جو جرجي حبيب، عن مقعد الروم الأرثوذكس في الكورة.

3- سليم بك يوسف بك كرم، عن المقعد الماروني في زغرتا.

* دائرة بيروت الاولى (المدوّر والرميل والصيفي والمرفأ والاشرفية)

1- مسعود جوزف الأِشقر، عن المقعد الماروني.

2- روجه امال الشويري، عن المقعد الماروني.

3- جان ارشاك طالوزيان،عن مقعد الارمن الكاثوليك.

4- نيكولا موريس صحناوي، عن مقعد الارمن الكاثوليك.

5- زياد ريمون عبس، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

6- ميشيل جبران تويني، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

7- توفيق رزوق هندي، عن مقعد الأقليات.

8- جوزف جرجس ميرو، عن مقعد الأقليات.

9- انطوان قسطنطين بانو، عن مقعد الأقليات.

* دائرة بيروت الثانية (رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المزرعة، المصيطبة، المرفأ، الباشورة)

1- فؤاد مصطفى مخزومي،عن المقعد السني.

2- محمد أمين أنور بعاصيري، عن المقعد السني.

3- خالد محمود حمود، عن المقعد السني.

4- عدنان خضر طرابلسي، عن المقعد السني.

5- سعد الدين نمر الوزان، عن المقعد السني.

6- عصام بشير برغوت، عن المقعد السني.

7- محمد زياد وجيه العجوز، عن المقعد السني.

8- خلود موفق الوتار، عن المقعد السني.

9- مروان رفيق سلام، عن المقعد السني.

10- معروف محمود عيتاني، عن المقعد السني.

11- يوسف محمّد بيضون، ‏عن المقعد الشيعي.

12- مازن خالد التامر، عن المقعد الشيعي.

13- ربيع مصطفى بعلبكي، عن المقعد الشيعي.

14- وسام سعيد عكوش، عن المقعد الشيعي.

15- محمد مصطفى خواجة، عن المقعد الشيعي.

16- داني حسين الحاج موسى، عن المقعد الشيعي.

17- علي كمال الشاعر، عن المقعد الشيعي.

18- فيصل عفيف الصايغ، عن المقعد الدرزي.

19- زينة كمال منذر، عن المقعد الدرزي.

20- خليل أميل برمانه، عن مقعد الروم الأرثوذكس.

21- نبيل رياض السبعلي، عن المقعد الانجيلي.

* دائرة جبل لبنان الاولى(جبيل – كسروان)

1- يوسف (المعروف جوزف) حنا خليل، عن المقعد الماروني في كسروان.

2- شامل رشيد روكز، عن المقعد الماروني في كسروان.

3- نعمه جورج افرام، عن المقعد الماروني في كسروان.

4- الياس جريس خليل، عن المقعد الماروني في كسروان.

5- سلفادور الكو شيحا، عن المقعد الماروني في كسروان.

6- فارس انطون سعيد،عن المقعد الماروني في جبيل.

7- وليد نجيب الخوري،عن المقعد الماروني في جبيل.

8- زياد حليم الحواط، عن المقعد الماروني في جبيل.

9- مصطفى علي الحسيني، عن المقعد الشيعي في جبيل.

10- محمود ابراهيم عواد، عن المقعد الشيعي في جبيل.

11- محمد ديب رميحي حيدر أحمد، عن المقعد الشيعي في جبيل.

* دائرة جبل لبنان الثانية (المتن)

1- سركيس الياس سركيس، عن المقعد الماروني.

2- نادين فيكتور موسى،عن المقعد الماروني.

3- ابراهيم يوسف كنعان، عن المقعد الماروني.

4- اميل جرجي كنعان، عن المقعد الماروني.

5- ميشال الياس ‏المرّ عن مقعد الروم الارثوذكس.

6- غسان إميل مخيبر، عن مقعد الروم الارثوذكس.

7- ميشال جورج مكتف، عن مقعد الروم الكاثوليك.

* دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)

1- ‏صلاح إدوار حنين، عن المقعد الماروني.‎

2- آلان جوزف عون، عن المقعد الماروني.

3- حكمت فرج ديب، عن المقعد الماروني.‎‎

4- ناجي كميل غاريوس، عن المقعد الماروني.‎

5- هادي محمد رفيق ابو الحسن، عن المقعد الدرزي.

6- سهيل أسعد الأعور، عن المقعد الدرزي.

7- فادي فخري علامة، عن المقعد الشيعي.

8- مي صبحي الخنسا، عن المقعد الشيعي.

* دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه)

1- ناجي نبيه البستاني عن المقعد الماروني في الشوف.

2- ايلي ميشال عون، عن المقعد الماروني في الشوف.

3- زياد أنطوان الشويري، عن المقعد الماروني في الشوف.

4- فريد جورج فيليب البستاني،عن المقعد الماروني في الشوف.

5- نعمة يوسف طعمة ،عن مقعد الروم الكاثوليك في الشوف.

6- بلال أحمد عبدالله، عن المقعد السني في الشوف.

7- مازن خلف شبو، عن المقعد السني في الشوف.

8- الياس عبد السلام البراج، عن المقعد السني في الشوف.

9- محمد سامي الحجار، عن المقعد السني في الشوف.

10- تيمور وليد جنبلاط، عن المقعد الدرزي في الشوف.

11- مروان محمد حمادة، عن المقعد الدرزي في الشوف.

12- الحان وليد فرحات، عن المقعد الدرزي في الشوف.

13- وئام ماهر نجيب وهاب، عن المقعد الدرزي في الشوف.

14- هنري بيار الحلو، عن المقعد الماروني في عاليه.

15- سيزار ريمون أبي خليل، عن المقعد الماروني في عاليه.

16- راجي نجيب السعد، عن المقعد الماروني في عاليه.

17- وليد أنيس خيرالله،عن مقعد الروم الأرثوذكس في عاليه.

18- أكرم حسين شهيّب، عن المقعد الدرزي في عاليه.

* دائرة البقاع الاولى(زحلة)

1- لينا مالوك كوكجيان، عن مقعد الأرمن الارثوذكس.

2- نقولا ناصيف العموري المعلوف، عن مقعد الروم الكاثوليك.

3- نقولا ميشال فتوش، عن مقعد الروم الكاثوليك.

4- موسى ميشال فتوش، عن مقعد الروم الكاثوليك.

5- هاني محمد أبو حمدان، عن المقعد الشيعي.

6- قيصر نجيب رزق المعلوف، عن مقعد الروم الارثوذكس.

7- رضا خالد الميس، عن المقعد السني.

8- سعيد أسعد سلوم، عن المقعد السني.

9- عماد زيد ميتا، عن المقعد السني.

10- ناصيف الياس التبني، عن مقعد الروم الارثوذكس.

11- سليم جورج عون، عن المقعد الماروني.

12- سمير انطوان صادر، عن المقعد الماروني.

* دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)

1- ايلي نجيب فرزلي، عن مقعد الروم ‏الارثوذكس.

2- عبد الرحيم يوسف مراد، عن المقعد السنّي.

3- علي حسين الجاروش، عن المقعد السني.

4- علاء الدين عمر الشامي، عن المقعد السني.

5- وائل وهبي أبو فاعور، عن المقعد الدرزي.

6- فيصل سليم داود، عن المقعد الدرزي.

7- هنري يوسف شديد، عن المقعد الماروني.

* دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل)

1- شوقي طنوس الفخري، عن المقعد الماروني.

2- عباس يوسف عساف، عن المقعد الشيعي.

3- حمد علي ديب، عن المقعد الشيعي.

4- غسان اسعد البزال، عن المقعد الشيعي.

5- جميل محمد أمين أمين السيد، عن المقعد الشيعي.

6- فيصل علي الحسيني، عن المقعد الشيعي.

7- البير سامي منصور، عن مقعد الروم الكاثوليك.

8- عبدالله محمد الشل، عن المقعد السني.

* دائرة الجنوب الأولى (جزين – صيدا)

1- ايلي عيسى رزق، عن المقعد الماروني في جزين.

2- امل حكمت ابو زيد، عن المقعد الماروني في جزين.

3- زياد ميشال أسود، عن المقعد الماروني في جزين.

4- جوزيف ميلاد ميلاد يوسف متري، عن مقعد الروم الكاثوليك في جزين.

5- علي صادق الشيخ عمار، عن المقعد السني في صيدا.

* دائرة الجنوب الثانية (صور – قرى صيدا)

1- حسن محمد مازح، عن المقعد الشيعي في صور.

2- علي يوسف خريس، عن المقعد الشيعي في صور.

3- عناية محمد عز الدين، عن المقعد الشيعي في صور.

4- ميشال حنا موسى، عن مقعد الروم الكاثوليك في قرى صيدا.

5- نبيه مصطفى بري، عن المقعد الشيعي في قرى صيدا.

6- علي عادل عسيران، عن المقعد الشيعي في قرى صيدا.

* دائرة الجنوب الثالثة (النبطية- بنت جبيل- مرجعيون وحاصبيا)

1- أكرم أسعد فرحات، عن المقعد السني في مرجعيون وحاصبيا.

2- علي حسن خليل، عن المقعد الشيعي في مرجعيون – حاصبيا.

3- أنور محمد الخليل، عن المقعد الدرزي في مرجعيون وحاصبيا.

4- أسعد حليم حردان، عن المقعد الروم الارثوذكس في مرجعيون وحاصبيا.

5- قاسم عمر هاشم، عن المقعد السني في مرجعيون وحاصبيا.

6- علي احمد بزي، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.

7- صلاح مهدي نور الدين، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.

8- أيوب فهد حميد، عن المقعد الشيعي في بنت جبيل.

9- ياسين كامل جابر، عن المقعد الشيعي في النبطية.

10- هاني حسن قبيسي، عن المقعد الشيعي في النبطية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout