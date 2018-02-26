لا حلول ايجابية حتى الساعة في ملف المدارس الخاصة الذي يزداد تأزماً يوما بعد يوم

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ملف المدارس الخاصة يزداد تأزماً يوما بعد يوم و لجان الاهل تنفذ اعتصامات متتالية رفضا للزيادة على الأقساط المدرسية

آخر القرارات في هذا الملف التربوي كانت تمديد مهلة تسليم الموازنات المدرسية إلى 28 شباط، فبعد يومين فقط تتنتهي المهلة الممدة و تشير المعلومات الى ان 300 مدرسة خاصة من اصل 1300 قامت بتقديم الموازنة المدرسية بدون التوقيع عليها من قبل لجان الاهل...

الوعود التي اعطيت في الاونة الاخيرة حول الملف التربوي لم تراوح مكانها فحسب بل تم تحييدها نسبياً جراء الاقتراب من الاستحقاق النيابي بحسب رأي لجان الاهل

والى تحقيق المطالب، لم ولن يكون الاهل الحلقة الاضعف، فعددهم لا يستهان به، و اصواتهم تشكل فارقاً في المعادلة الانتخابية في ايار المقبل كما يقولون...