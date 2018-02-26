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انتخابياً، ما هو الوضع في دائرة بيروت الثانية في ظل الغموض الذي يلف التحالفات؟

26
FEBRUARY
2018
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بعدما اعلن الثنائي الشيعي امل وحزب الله اسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية، اصبحت الصورة في دائرة بيروت الثانية التي تضم 11 مقعدا اكثر وضوحا.

هذه الدائرة التي تضم احياء :دار المريسة – رأس بيروت- زقاق البلاط - المزرعة – المصيطبة – ميناء الحصن – الباشورة- المرفأ في القانون الجديد، يبلغ عدد ناخبيها 347.277 الف ناخب مقسمين على مختلف الطوائف الا ان الكفة فيها راجحة للطائفة المسلمة التي تشكل 62% من مجموع الناخبين، ومن المتوقع بحسب نتائج 2009 ان يكون عدد المقترعين فيها في انتخابات 2018 ، بين 138.908 وال167.200 الفاً ليتراوح الحاصل الانتخابي بين 12.628 و 15.200 صوتا. فما هي صورة اللوائح التي رسمت حتى الان في ظل احتدام الصراع مع احتمال ترشيح حوالي 5 لوائح:

اللائحتان البارزتان في هذه الدائرة هما لائحة تيار المستقبل بالتحالف مع الحزب التقدمي الاشتراكي واحتمال انضمام التيار الوطني الحر من جهة، ولائحة الثنائي الشيعي اي امل وحزب الله بالتحالف مع الاحباش، مع احتمال انضمام مرشح للحزب السوري القومي الاجتماعي عن المقعد الانجيلي . اما في المقلب الاخر وبعيدا عن الاحزاب السياسية فسيكون هناك لائحة او لوائح للمجتمع المدني ، ولائحة لرئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، اضافة الى لائحة لحركة الشعب.

خلاصة هذه التحالفات ستفضي حسب التوقعات الى فوز المرشحين الاتين : من لائحة المستقبل : عن المقاعد السنية : الرئيس سعد الحريري ، الوزير نهاد المشنوق ، الرئيس تمام سلام او نجلُه صائب سلام ،فيصل الصائغ عن المقعد الدرزي، اضافة الى ارجحية الفوز بالمقعدين المسيحيين العائدين لهذه الدائرة .وهما الارثوذكسي والانجيلي.

اما بالنسبة للثنائي الشيعي فأمر المقعدين الشيعيين محسوم وهما محمد خواجة حركة أمل، وأمين شرّي حزب الله،وارجحية فوز عدنان طرابلسي عن الاحباش .

اما اللوائح الاخرى فمن المتوقع ان يحصد منها المرشح فؤاد المخزومي رئيس حزب الحوار الوطني مقعدا واحدا وفي ما خص لائحتي المجتمع المدني الذي ما زال منقسما حتى الان يبرز طرفان لخوض السباق الانتخابي وهما لائحة الخيار الاخر ، ولائحة بلدي ، ولائحة حركة الشعب، وحظوظ هذه الجهات ضعيفة جداً.

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