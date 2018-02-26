بعد سنوات طويلة من الانتظار ، حلول في افق ازمة ديون اللبنانيين في العراق

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اكثر من 300 مليون دولار ديون عراقية مترتبة لافراد لبنانيين ومصارف لبنانية عاملة هناك حتى اليوم . الرقم كبير والمطالبات بحلول سريعة اتت صارمة. وبعد ثبات طويل ولما لا تلكؤ في المعالجة اتت زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاخيرة الى العراق لتفتح نافذة في افق قيل انه مسدود . هكذا بدأت الانفراجات تتوالى والحلول تسلك طريقها الى العلن.



واذا كانت ديون المصارف قابلة للدفع تباعا فالانظار تتجه ايضا الى ديون الافراد بحوزة الدولة العراقية والمقسمة الى ما بعد 2003 وما قبل هذا التاريخ ,وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني الذي تابع الملف اكد عبر ال otv ان اصحاب الحقوق سيستردونها ولكن !



وامام الافاق الجديدة التي فتحت يبقى الاساس في المتابعة والتي ستأخذ اطرا مؤسساتيا على ما تشير معلومات ال otv



اذا كانت المعالجة على خط الديون قد سلكت دربها ، فان ملفات اخرى مشتركة بين لبنان والعراق تنتظر التفعيل فهل يكون ما جرى خطوة اولى على طريق تفعيل العلاقات الثنائية