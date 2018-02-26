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اللجنة الوزارية تناقش ارقام موازنة 2018

26
FEBRUARY
2018
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لم يخرج اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة البحث بمشروع موازنة 2018 ، الاثنين باي جديد على صعيد البنود الاصلاحية المطلوبة لتخفيض العجز وضبط الانفاق بل غاص بالارقام بشكل عام ، وتم خلاله ،بحسب وزير المال ، تحديد بشكل دقيق حجم الزيادات على الانفاق اللي حصلت بال 2017 2018 بما فيا الزيادة بكلفة الدين :

تخفيض موازنات الوزارات بنسبة 20 بالمئة ، ولو انه لم يبحث في جلسة الاثنين كما قال خليل، فهو يشكل مسألة خلافية كبيرة :

وزير الاقتصاد جدد التأكيد على البنود ال5 الاصلاحية التي يطالب بها التيار الوطني الحر لخفض العجز:

اما وزير المدرة فشدد على ضورة ان تتخذ الحكومة قرارات صعبة، متطرقا لمسالة تخفيض موازنات الوزارات:

يصر رئيس الحكومة سعد الحريري على الانتهاء من موازنة 2018 واحالتها لمجلس الوزراء ومنها لمجلس النواب سريعا لتكون جاهزة قبل المؤتمرات الدولية التي يعول عليها لبنان، والموقف هذا جددة الحريري اليوم في دردشة مع الاعلاميين اكد خلالها انه لا يمكن الاستمرار بالانفاق الذي كان عليه في السابق،مشيرا الى تقدم جيد بالموازنة.

على اي حال وبانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة الوزارية فالاخيرة ستواصل جلساتها غدا وهي ستكثفها الاسبوع الحالي.

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